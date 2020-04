Weniger Vogelspinnen in Animal Crossing: New Horizons durch das neue Update?

Wichtig ist außerdem, dass es bislang noch keinen Monat gab, in dem die digitalen Erlöse von 10 Milliarden US-Dollar in der Branche überschritten worden. Die Videospielindustrie kann somit einen weiteren Meilenstein vorweisen. Denn im März 2020 haben sie über 10 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Insgesamt wurden 11 Prozent mehr eingenommen im Vergleich zum Vorjahr März 2019. Hier waren es immerhin beeindruckende 9 Milliarden US-Dollar.

Die sozialen Features und das entspannende Setting, das zum Entschleunigen einlädt, entpuppt sich scheinbar als das perfekte Spiel in der Corona-Quarantäne. Immerhin wurden diesbezüglich zahlreiche Events auf der ganzen Welt Events abgesagt und ein Ende ist bislang noch nicht in Sicht.

Wie nun bekannt wurde, hat sich der Nintendo-Hit mehr als fünf Millionen Mal in einem einzigen Monat auf digitale Weise verkauft. Die Zahl ist also größer als bei jedem anderen Konsolenspiel in der Geschichte der Videospiele. Sie übersteigt sogar die digitalen Verkaufszahlen von Call of Duty: Black Ops 4 .

Nicht nur konnte Animal Crossing: New Horizons zum Release einen beeindruckenden Verkaufsstart hinlegen, die neu veröffentlichten Zahlen via SuperData schreiben dem Spiel einen waschechten Weltrekord zu.

