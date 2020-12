Animal Crossing: New Horizons wird auch 2021 mit Updates versorgt

Wer Sorge hatte, dass die Updates zu Animal Crossing: New Horizons im nächsten Jahr möglicherweise enden, kann beruhigt aufatmen. Wie der Chef von Nintendo America bekannt gegeben hat, wird das Nintendo Switch-Spiel auch 2021 weiter fleißig mit Update ausgestattet.

Mehr Animal Crossing: New Horizons-Inhalte 2021

Im Gespräch mit Polygon legte Doug Bowser offen, was Nintendo im kommenden Jahr so alles geplant hat. Natürlich war auch New Horizons Gesprächsthema. Unter anderem betonte Bowser hierbei, dass die Verkäufe von ACNH weit über den gesetzten Erwartungen lagen.

Das motiviert die Entwickler natürlich, das Spiel auch 2021 weiter wachsen zu lassen. Hierzu sind zwei verschiedene Ausbaupläne angedacht:

Update-Zeitplan für Jahreszeiten und zugehörige Events

Verbesserung durch neue Gameplay-Funktionen

In diesem Zuge bestätigt Bowser demnach, dass Nintendo definitiv weiter an Updates für „Animal Crossing: New Horizons“ arbeiten wird, die die Spieler dazu anregen sollen, auch im neuen Jahr weiterhin ihre Insel zu gestalten und das Spiel zu ihrem eigenen machen zu wollen.

Im Gespräch mit dem Nintendo-Chef kommt übrigens auch das vermutete Switch Pro-Modell zu Sprache, das laut seiner Andeutung so schnell jedoch keine Umsetzung erfahren wird.