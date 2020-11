Ab sofort könnt ihr die neuen Ryzen 5000 Desktop-Prozessoren von AMD kaufen. Ein großer deutscher Onlinehändler, bei dem ihr die CPUs ab dem 5. November 2020 erwerben könnt, ist Alternate. Im Shop sind alle vier Modelle verfügbar.

Hinweis: Ähnlich wie beim Release der RTX 3080 und RTX 3090 wird die Nachfrage ab dem 5. Oktober um 15 Uhr wohl auch bei der AMD Ryzen 5000-Serie sehr hoch ausfallen. Möchtet ihr die Karte also frühestmöglich in den Händen halten, raten wir euch blitzschnell zu sein und bei den verschiedenen Händlern, möglichst vor der Release-Uhrzeit, auf Lauer zu gehen. Wo die AMD Ryzen 5000-Serie gerade verfügbar ist, werden wir euch hier auf PlayCentral und in dieser Übersichts-News, die wir regelmäßig aktualisieren, mitteilen.

Ab wann kann ich die AMD Ryzen 5000-Serie kaufen?

Ihr könnt die vier neuen AMD-Prozessoren Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X und Ryzen 5 5600X ab Donnerstag, den 5. November 2020 um 15 Uhr kaufen.

Wie viel kostet die AMD Ryzen 5000-Serie?

Der Ryzen 9 5950X kostet 799 US-Dollar und wird hierzulande voraussichtlich 799 Euro kosten. Der Ryzen 9 5900X kostet 549 Dollar und wird bei uns aller Wahrscheinlichkeit nach 539 Euro kosten. Der Verkaufspreis des Ryzen 7 5800X liegt bei 449 Dollar bzw. rund 439 Euro in Deutschland. Der günstigste neue Prozessor von AMD, der Ryzen 5 5600X, kostet 299 Dollar bzw. 299 Euro.

Im Proshop werden die Prozessoren bereits für die nachfolgenden Preise gelistet:

Ryzen 9 5950X: 819,90 €

819,90 € Ryzen 9 5900X: 549,90 €

549,90 € Ryzen 7 5800X: 449,90 €

449,90 € Ryzen 5 5600X: 309,90 €

Welche Händler verkaufen die AMD Ryzen 5000-Serie?

Die Ryzen 5000-Serie wird bei verschiedenen Händlern angeboten. Wir empfehlen euch einen Blick in den Onlineshop von Saturn, Alternate, MediaMarkt, Mindfactory, Proshop und Amazon zu werfen.