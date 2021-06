Amazon Prime Day: Fire TV Stick und Fire Smart TV bis zu 60 Prozent reduziert

Der Amazon Prime Day ist in vollem Gange und winkt mit einer Vielzahl an Angeboten. Darunter ist auch der überaus beliebte Fire TV Stick mitsamt der Fire TV-Fernseher von Grundig. Wer sich den Streaming-Media-Stick oder das passende TV-Geräte, in dem der Stick bereits integriert ist, ohnehin zulegen wollte, sollte jetzt also unbedingt zuschlagen.

Fire TV Stick am Prime Day günstiger

Der Fire TV Stick für 4K Ultra HD-Streaming ist zum Prime Day nun um 52% reduziert und kostet statt der üblichen 59,99 Euro lediglich 28,99 Euro.

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung

Starten und steuern Sie all Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung. Kontrollieren Sie...

Genießen Sie ein brillantes Bild mit Zugang zu 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR und HDR10+. Erleben Sie immersiven Klang...

Was ist Fire TV? Mit Fire TV kannst du deinen Fernseher in einen Smart TV verwandeln, mit dem digitale Inhalte, wie Serien und Filme in hochauflösendem 4K-Ultra-HD, Dolby Vision, HDR und HDR10+ ebenso wie Musik in bestmöglicher Qualität unkompliziert gestreamt werden können. Die Bedienung mithilfe der Alexa-Endgeräte ist ebenso möglich.

Zwar ist für die Nutzung ein Amazon-Konto notwendig, Amazon hat jedoch auch Dienste konkurrierender Streaming-Anbieter in das Fire TV-System integriert, wie Prime Video, YouTube, Sky Ticket, ARD, ZDF, Disney Plus und Apple TV.

Was ist der Fire TV Stick? Damit ist der HDMI-Stick gemeint, der an den HDMI-Eingang des gewünschten Fernsehgeräts angeschlossen und nach Verbinden mit dem heimischen WLAN, die oben genannten Vorteile wie bei einem Smart TV freischaltet. In den Fire TVs von Grundig ist der Stick dagegen bereits integriert.

Reduzierte Fernseher: Grundig Fire TV

Habt ihr noch keinen Smart TV und gleichzeitig Interesse an den Vorteilen des Fire TV Sticks, schaut euch doch direkt bei den reduzierten Grundig-Fernsehern um, deren Preise aktuell bis zu 60 Prozent gesunken sind.

