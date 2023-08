Lug und Betrug bei 7 vs. Wild? Fans vermuten fahrlässige Produktions-Bedingungen

Die Kandidaten und das Team von 7 vs. Wild sind in Kanada angekommen, die dritte Staffel kann also starten. Nach einigen finalen Briefings und Vorbereitungen werden die Teams in den nächsten Tagen ausgesetzt.

In der Community regt sich allerdings Kritik. Das Ganze scheint wenig durchgeplant und unprofessionell zu sein. Woher kommen diese Vermutungen?

7 vs. Wild: Hat AffeaufBike bei Einreise die Behörden angelogen?

In Knossis Livestream hat sich AffeaufBike unter anderem über ihre schwierige Einreise nach Kanada aufgeregt. Sie sei von den Behörden zu einem Check gerufen worden und sollte neben ihren Personalien auch ihren Einreisegrund angeben.

Nachdem sie gegenüber des Beamten sowohl Whale Watching, als auch eine private Motorradtour angegeben hatte, prüfte der zusätzlich zu ihren Fahrzeugpapieren auch ihr Konto.

„Scheiße war das. Zwei Stunden hab ich dem in die Augen geguckt und gelogen, ich hab so gezittert.“

Die Community fragt sich nun zurecht: Warum hat sie gelogen?

„Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise und den Aufenthalt für Aufenthalte von bis zu sechs Monaten zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken oder zum Transit kein Visum.“

Da die Kandidaten nicht länger als 6 Monate im nordamerikanischen Staat unterwegs sind, dürfte ein Arbeitsvisum auf den ersten Blick nicht nötig sein. Ob es Sonderregelungen für Filmteams gibt, ist uns nicht bekannt.

Die Behörden mit dem Einreisegrund zu belügen, ist allerdings generell eine eher schlechte Idee. Hat das Team etwas zu verbergen?

Feuerverbot in Kanada: Ist das der Produktion egal?

Seit Wochen wüten in Kanada katastrophale Waldbrände. Die Feuerwehren versuchen gegen die verheerenden Flammen anzukämpfen, bekommen die Brände aber nur schwer unter Kontrolle.

Um zusätzliche Brände zu vermeiden hat Kanada in einigen Provinzen ein Feuerverbot verhängt. Genau so eins gilt zur Zeit auf Vancouver Island, wo die dritte Staffel 7 vs. Wild gedreht wird.

Was machen die Kandidat*innen nun? Laut Wetterbericht soll es tagsüber an die 30 Grad Celsius geben. Nachts kühlt es jedoch auf circa die Hälfte ab, also auf rund 15 Grad Celsius. Ein Feuer wird dürfte spätestens nachts notwendig werden.

Auf die Frage, was das Team macht, wenn Feuerverbot herrscht, hatte Fritz lediglich mit „Feuer“ geantwortet. Fahrlässig und illegal!

Verstöße gegen die herrschenden Feuerverbote werden mit Geldstrafen geahndet.

Die Community ist mindestens verwundert über die Umstände und darüber, dass die Organisation zu dem Thema Stillschweigen bewahrt.

„Die müssen doch mit lokalen Sicherheitsbehörden ein Rettungskonzept erarbeitet haben, sollte das einfach in Wildcampen ausarten bin ich echt fassungslos.“ – @donfuan „Ich glaube, du überschätzt das sogenannte Orga-Team da.“ – @jonas328 „Werden wohl hoffen, dass sie die Behörden nicht involvieren müssen, sondern die Notfälle selbst abarbeiten können.“ – @silberloewe_1

Aus welchem Grund AffeaufBike bei ihrer Einreise gelogen hat und wie die Crew das Thema Feuer handhaben wird, bleibt unklar. Auch die Angaben im Subreddit sind und bleiben Vermutungen.

Ein wenig komisch und undurchdacht wirkt das Projekt nach diesen Infos aber allemal.