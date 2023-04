7 vs. Wild Staffel 3 mit Joko und Klaas? Das sind die nächsten Nominierungen

Schon die ersten Nominierungen für die 3. Staffel von 7 vs. Wild hatten es in sich und hielten einige Überraschungen bereit. Nun wurde auch die 2. Welle auf dem YouTube-Kanal von Fritz Meinecke bekanntgegeben, die für nicht weniger erstaunte Gesichter sorgen dürfte.

Mit dabei sind wieder Unterhaltungsgaranten und eventuelle Teilnehmer, die man nicht (erneut) in diesem Format erwartet hätte. Im Gegensatz zu Initiator Fritz Meinecke selbst, der natürlich nicht fehlen darf. Folgend kommen die nächsten nominierten Teams.

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

7 vs. Wild nicht ohne Fritz Meinecke

Es war vollkommen klar, dass es sich Fritz nicht nehmen lassen wird, selbst wieder Teil seines eigenen Outdoor-Formats zu sein. So stellte sich allenfalls die Frage, wer sein zukünftiger Begleiter sein wird. Der Einspieler offenbart die erste Überraschung. Das gewünschte Team besteht aus:

Fritz Meinecke und Survival Mattin

Survival Mattin war bereits Teil der 1. Staffel, die in Schweden stattfand. Damals musste Mattin jedoch, aufgrund der Isolation, vorzeitig abbrechen. Stellt er sich erneut der Herausforderung und wird er in der Teams Edition die vollen 14 Tage durchziehen?

„Martin, möchtest du mit mir gemeinsam in der 3. Staffel versuchen 14 Tage lang, ohne einen psychischen Schaden, in Kanada oder Alaska klar zu kommen? Ja, nein, vielleicht?“, kommentiert Fritz die eigene Nominierung und fragt sich weiter:

„Wie funktioniere ich […] mit Mattin als Team? Halte ich es persönlich psychisch überhaupt aus, 14 Tage mit Mattin irgendwo klarzukommen? Vielleicht splitten wir uns nach 1 Woche und jeder macht sein eigenes Ding?“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Joko Winterscheid und Klaas Heufer Umlauf

Joko und Klaas dürften die meisten aus dem TV kennen. Dabei haben sie sich bereits den wildesten und verrücktesten Challenges gestellt. Eine gute Ausgangssituation für die Teilnahme an „7 vs. Wild“. Aber ist das Fernsehduo auch hart genug, 2 Wochen lang ohne Kamerateam in der Wildnis zurechtzukommen?

Jens „Knossi“ Knosalla und Sascha Huber

Bereits in der 2. Staffel haben beide Survival-Neulinge gezeigt, was in ihnen steckt und die vollen 7 Tage allein unter den Widrigkeiten Panamas gelitten. Dabei offenbarte sich schnell, dass Knossi und Sascha nicht nur die fehlende Erfahrung zu verbinden scheint. Werden die beiden, diesmal im Team, zu ihrem nächsten großen Abenteuer aufbrechen?

Wie schon die ersten Nominietren, haben nun auch die letzten Kandidaten bis zum 30. April 2023 Zeit, ihre Teilnahme zu bestätigen oder abzusagen.

Frauen-Team wird nicht zusammen antreten

Mittlerweile ist schon die erste Absage eingetrudelt, die sich auf das (bisher) einzige Frauen-Team auswirken wird. Während Vanessa Blank begeistert ihre Teilnahme bestätigt, beruft sich Survival Lilly auf ihren Vertrag mit Discovery+, der es ihr verbietet, anderen Survival-Shows beizuwohnen.

Auch das Streamer-Team, bestehend aus MontanaBlack und Elotrix, scheint sich uneins über eine gemeinsame Teilnahme an „7 vs. Wild“ zu sein. Lediglich Elotrix äußerte seine Begeisterung für das Projekt. Monte hingegen brauche noch etwas Bedenkzeit.