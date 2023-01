7 vs. Wild: Otto Karasch erklärt Knossi zum „Sieger der Herzen“

Die zweite Staffel von 7 vs. Wild ist Geschichte. Hinter den Teilnehmern liegt eine aufregende und vor allem prägende Zeit in der Wildnis Panamas, die selbst gestandenen Outdoor-Freaks wie Fritz Meinecke ordentlich zusetzte.

Resümierend blicken nun die einzelnen Panama-Survivor auf die Erlebnisse zurück. So auch Gewinner Otto Karesch, der gegenüber seinen Fans via Instagram den für ihn „emotionalsten Moment“ von „7 vs. Wild“ enthüllt.

Otto Karesch lobt Einstellung von Knossi

Für Otto rückt der eigene Sieg in den Hintergrund. Viel prägnanter ist für den Outdoor-Spezi die Leistung von Entertainer Knossi, der mit Survival eigentlich so gar nichts am Hut hat und sich tapfer der Herausforderung seines Lebens stellte.

„Knossi, was habe ich es Dir gegönnt, für mich der Sieger der Herzen. Du verkörperst den Normalo, ohne Erfahrung im Outdoor Bereich, aber mit einem Mindset wie ein Wolf“, so Karesch über seinen Mitstreiter.

Weiterhin betont er, dass Knossi eine „Bereicherung für das Format“ sei und vor allem die Menschlichkeit des YouTubers schätze. So schaffte es Knossi tatsächlich, die Herzen der Zuschauer zu erobern, die bisher nur wenig für den YouTuber übrig hatten.

Unter Ottos Post kommentiert Userin julelenar: „Ich war nie ein Knossi Fan und werde wohl auch nie seine Videos schauen aber durch dieses Format ist er mir super sympathisch geworden. Nerven aus Stahl!“

Kaum jemand rechnete mit Knossis Ehrgeiz

Knossi entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling von 7 vs. Wild Panama. Er ging ohne jegliche Outdoor-Erfahrung in das Projekt und zog knallhart durch. Selbst eine entzündete Wunde und höllische Zahnschmerzen hielten den Entertainer nicht davon ab, die 7 Tage durchzustehen.

So richtig Ernst genommen hat Knossi wohl kaum einer. Selbst Otto Karesch und Initiator Fritz Meinecke blickten mit sprachlosen Gesichtern in die Ferne, als das Team den Entertainer von seinem Strand einsammelte um ihn mit den anderen Überlebenden zurück in die Zivilisation zu birngen.

Welche Pläne hat Otto für Knossi?

„Wenn Du wüsstest was noch alles auf Dich zukommt“, beendet Otto seinen Post und gibt damit Anlass zur Spekulation. Knossi hat wahres Durchhaltevermögen bewiesen und dass in ihm mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermuten mag.

Es ist gut vorstellbar, dass „7 vs. Wild“ für Knossi erst der Anfang im Outdoor-Sektor sein könnte. Ob Otto den Streamer an die Hand nehmen wird und gemeinsame Abenteuer mit ihm plant? Gut möglich. Wir sind jedenfalls gespannt.