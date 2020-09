Wir haben bereits ausführlich über den letztendlich zur Verfügung stehenden Speicherplatz für Spiele auf der SSD der Xbox Series X berichtet und zudem den direkten Vergleich zu der Xbox One X gezogen. Doch dadurch, dass derzeit einige große Publikationen wie zum Beispiel The Verge eine Xbox Series X zu Testzwecken in Händen halten können, gibt es noch einige weitere Fakten, die die schnelle interne SSD der Next-Gen-Konsole betreffen und nun an die Öffentlichkeit gedrungen sind.

Ladezeiten auf der Xbox Series X

Die wohl größte und offensichtlichste Veränderung bei den neuen Konsolen ist mit Sicherheit der verbaute SSD-Speicher, der zu deutlich kürzeren Ladezeiten führen soll.

Doch die Hersteller können uns viel erzählen, letztendlich zählen nur die Fakten und genau diese haben wir nun von The Verge durch verschiedene Tests endlich erhalten. Kurz zusammengefasst sind die Ladezeiten in allen Spielen, die getestet wurden, gesunken. Bei Titeln wie Sea of Thieves, Warframe und Destiny 2 wurde die Ladezeit der Series X sogar um bis zu eine Minute oder mehr verkürzt.

Musstet ihr bei Rockstars Westerntitel Red Dead Redemption 2 auf der Xbox One X noch 95 Sekunden auf den Ladebildschirm starren, sind es auf der Series X nur noch 52 Sekunden. Bei The Outer World sind es anstatt 27 Sekunden auf der Xbox One X nun nur noch 6 Sekunden auf der Series X.

Spiel Xbox Series X Xbox One X CoD: Warzone 16 Sekunden 21 Sekunden Red Dead Redemption 2 52 Sekunden 95 Sekunden The Outer Worlds 6 Sekunden 27 Sekunden The Evil Within 2 33 Sekunden 43 Sekunden Sea of Thieves 20 Sekunden 81 Sekunden Warframe 25 Sekunden 91 Sekunden AC: Odyssey 30 Sekunden 67 Sekunden No Man’s Sky 87 Sekunden 133 Sekunden Destiny 2 43 Sekunden 112 Sekunden

Die Berichte besagen, dass „Destiny 2“ nun in etwa 30 Sekunden geladen ist, während es vorher auf der Xbox One X rund eine Minute und auf der Xbox One sogar satte zwei Minuten waren. Die Werte sollen zudem identisch mit einem speziell angefertigten PC sein, der eine schnelle NVMe-SSD enthält.

Außerdem werde durch die deutlich schnelleren Ladezeiten die Art und Weise verändert, wie das Spiel gespielt wird. Durch die Zeitersparnis können viel mehr Quests und Aufgaben erfüllt werden, anstatt ständig auf den Ladebildschirm zu schauen.