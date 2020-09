Xbox Series S: Einzige Next-Gen-Konsole, die ihr jetzt noch vorbestellen könnt!

Viele PlayStation- und Xbox-Fans sind in den letzten beiden Wochen leer ausgegangen, was den Vorverkauf der Next-Gen-Konsolen betrifft. Während die PS5 und PS5 Digital Edition in zwei Wellen zum Vorbestellen angeboten wurde, hatte Microsoft das Datum für die Vorbestellungen vorab bekannt gegeben.

Am 22. September 2020 um 9 Uhr fiel der Preorder-Startschuss. Alle Interessenten konnten sich auf diese Uhrzeit vorbereiten und wer schnell war, konnte eine der High-Performance-Konsolen Xbox Series X ergattern. Parallel bot Microsoft die etwas leistungsschwächere, aber kostengünstigere Xbox Series S an.

Wie zu erwarten dauerte es keine paar Minuten, bis die Xbox Series X überall restlos ausverkauft war. Die Fans möchten die beste Xbox-Leistung und sind bereit, diesbezüglich einen höheren Preis von 499 Euro zu bezahlen.

Next-Gen-Vorverkauf: Alle Konsolen weg bis auf eine

Nun ist der Preorder-Chaos, inklusive die 2. Runde an Vorbestellungen der PS5, erst einmal vorbei. Bis zum Launch der Konsolen wird es keinen Nachschub für den Vorverkauf geben. Die PlayStation-Fans, die bis jetzt noch keine Konsole vorbestellt haben, werden dies aller Voraussicht nach auch nicht mehr tun können.

Bei der Xbox Series X/S sieht es ähnlich, aber im Detail doch ein wenig anders aus. Viele wollten sich die Xbox Series X vorab sichern, damit sie zum Launch bequem nach Hause geliefert wird und man sich das Chaos im hiesigen Elektronikfachhändler ersparen kann. Diese Series X ist jetzt restlos ausverkauft. Bis zum Launch wird es hier wohl ebenfalls keinen Nachschub mehr geben.

Doch die günstige Xbox Series S für 299 Euro ist bei einigen Händlern immer noch zu haben, wohlbemerkt als einzige Next-Gen-Konsole. Falls ihr also noch am Hadern seid, ob ihr euch die Series X oder Series S vorbestellen möchtet, ist dies bei der Series S aktuell noch möglich.

Wie lange dies noch so bleiben wird oder wie viel Kontingent die einzelnen Händler noch besitzen, ist unbekannt. Es wird wohl so sein, dass auch hier im Laufe der nächsten sechs Wochen nach und nach der Vorverkauf bei einzelnen Händlern schließt. Vor dem Launch wird es dann erst mal keine Vorbestellungen mehr geben, sind sie einmal vergriffen.

Sollte ich zur Xbox Series S greifen?

Aber wie viel schwächer ist die Konsole eigentlich? Lohnt sich auch die Xbox Series S, wenn ich keine Xbox Series X bekomme? Die Xbox Series S verfügt allem voran über die folgenden Hardware-Spezifikationen:

Prozessor: AMD Zen 2 (7 nm), 8 Kerne, 3,6 GHz

AMD Zen 2 (7 nm), 8 Kerne, 3,6 GHz Grafikprozessor : AMD Radeon RDNA 2, 20 CUs, 1.565 GHz

: AMD Radeon RDNA 2, 20 CUs, 1.565 GHz GPU-Leistung : 4 Teraflops

: 4 Teraflops Performanceziel : 1440 p mit bis zu 120 FPS

: 1440 p mit bis zu 120 FPS RAM : 10GB GDDR6 RAM

: 10GB GDDR6 RAM SSD : 512GB PCI-Express 4.0 NVMe, 4,8GB/s / 2,4 GB/s

: 512GB PCI-Express 4.0 NVMe, 4,8GB/s / 2,4 GB/s Optisches Laufwerk : Nicht vorhanden

: Nicht vorhanden Ausgang : HDMI 2.1

: HDMI 2.1 Preis: 299,90 Euro

„Die Xbox Series S ist 4 mal so schnell wie die Xbox One S.“

Im Kern gibt es also den essenziellen Unterschied, dass die Konsole keine native 4K-Auflösung schafft. Die 4K werden von 1440p hochskaliert. Falls euch das kein Dorn im Auge ist, könnt ihr jedoch bedenkenlos zugreifen. Sie wird alle Games der nächsten Xbox-Generation abspielen können. Insbesondere für Xbox Game Pass-User, die den Dienst mal ausprobieren möchten, ist die kompaktesten Xbox aller Zeiten auf lange Sicht eine preiswerte Alternative.

Es gibt sogar stimmen in der Gaming-Community, die sich die Konsole nur für den Xbox Game Pass kaufen. In der Spieleflatrate sind immerhin unzählige Games enthalten, die für einen erschwinglichen Monatsbeitrag gezockt werden können. Microsoft möchte auf lange Sicht das Netflix des Gamings erschaffen. Die Xbox Series S ist deshalb sehr attraktiv für viele.

