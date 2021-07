Xbox Series S: Microsofts Konsole wird jetzt zum stylishen Koffer

Die Xbox Series S ist nicht nur eine sehr kompakte Konsole, sondern ermöglicht es euch, die neuesten Spiele in leicht abgeschwächten Versionen abzuspielen. Damit ihr bei Reisen nicht auf die Xbox verzichten müsst, hat Microsoft den passenden Koffer im Xbox Series S-Stil enthüllt.

So sieht das Handgepäck aus:

Klein und kompakt: Der Koffer für die Xbox Series S

Wie die Konsole ist der Koffer in einer kompakten Größe gehalten, damit er als Handgepäck an Bord eines Fliegers zählt. Im Gepäck selbst findet sich Platz für einen Controller, die Xbox Series S und ein paar Zubehörteile, wie Kabel oder aber einen Bildschirm. Spiele müsst ihr in der Regel nicht in dem Koffer verstauen, da die Xbox Series S rein digital ist. Für eine Festplatte ist im Koffer aber reichlich Platz. Über vier Rollen kann der Koffer als Trolley an der Seite entlang gezogen werden.

Ein Wermutstropfen: Bei dem Koffer handelt es sich um eine Gewinnspielaktion, die im Rahmen der Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator veranstaltet wird. Da die Aktion von Xbox Australien/Neu Seeland ist, können nur alle mitmachen, die aus dieser Region stammen – der deutschsprachige Raum ist damit ausgeschlossen.

Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Microsoft zunächst aus Marketingzwecken einen Gegenstand den Konsolen nachempfindet. So gab es letztes Jahr nach vielen Memes zur Xbox Series X einen Kühlschrank, der an Influencer geschickt wurde, und so aussieht wie die neue Konsole.

Nachdem viele den Kühlschrank selbst kaufen wollten, hat Microsoft den Traum wahr gemacht. Noch gegen Ende des Jahres kann jeder die Minibar im Xbox Series X-Stil erwerben:

Xbox Series X Mini-Kühlschrank vorgestellt: Bald könnt ihr die coole Xbox-Minibar kaufen

Es kann also sehr gut sein, dass der Xbox Series S-Koffer ebenfalls in Massenproduktion gehen wird, wenn die Reaktionen positiv sind. Falls es so kommen sollte, dann möchtet ihr sicherlich im Flugzeug mit der Konsole spielen. Das ermöglichen Bastler durch einen tragbaren Bildschirm, die die Xbox Series S zur portablen Konsole macht.