Marvel-Fans der X-Men-Reihe von Stan Lee und Jack Kirby dürfen sich freuen: Disney+ nimmt die animierte „X-Men“-Serie aus den 1990er-Jahren in sein umfangreiches Angebot auf. Endlich, dürften einige sagen, denn die Kultserie ist schon vor Jahrzehnten aus dem normalen Fernsehen verschwunden.

Mit dem Kauf von Fox durch Disney ist Marvel endlich wieder im Besitz der Filmrechte an seinen Mutanten. Inzwischen veröffentlicht Disney auf seinem neuen Streamingdienst auch die komplette „X-Men“-Reihe, ob als TV-Serien bis hin zu den vielen Kinofilmen einschließlich dem letzten Teil X-Men: Phoenix der mehrteiligen Reihe.

Auf Disney+ gibt es inzwischen ein eigenes Brand Marvel Legacy Movies mit allen bislang eingepflegten Filmen und Serien aus dem „X-Men“-Universum (einschließlich den „Fantastic Four“-Titeln).

Komplette Serie auf Disney+

Neu hinzugekommen ist nun die allererste TV-Serie X-Men: The Animated Series, die zwischen den Jahren 1992 und 1997 produziert wurde und auf insgesamt 76 Episoden in 5 Staffeln kommt. Die Handlung führt die Zuschauer in die Welt der Mutanten ein und zeigt den Kampf der X-Men gegen Magnetos Bruderschaft der Mutanten und einigen Oberschurken mehr, wie den legendären Sentinel.

Zu den X-Men von Professor X gehören etwa Cyclops, Jean Grey/Phoenix, Wolverine/Logan, Storm, Gambit, Rogue, Beast und Jubilee als jüngster Neuzugang. Auf der gegnerischen Seite des abtrünnigen Erik Magnus Lehnsherr aka Magneto schlagen sich die Mutanten Mystique, Avalanche, Blob und Pyro.

Wiedersehen mit Prof. X und Wolverine

Auch die aus den späteren Kinofilmen einschließlich den beliebten Deadpool-Filmen bekannten Mutanen wie Apocalypse, Cable, Colossus und Mr. Sinister hatten zuerst ihren Auftritt in der Zeichentrickserie. Einzig der Anti-Held Deadpool selbst mit seiner ruppigen und brutalen Art fehlt in der familienfreundlichen Zeichentrickserie.

Im Laufe der Serie gibt es auch diverse Crossover zu den übrigen Marvel-Zeichentrickserien wie „Spider-Man“ und „The Incredible Hulk“.

Zum Start der „X-Men“-Kultserie auf dem Streamingdienst hat Disney+ jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht: