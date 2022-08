Aus für World of Warcraft-Spiel: Blizzard und NetEase stoppen Entwicklung

Activision Blizzard und NetEase haben die Entwicklung ihres neuen World of Warcraft-Ablegers eingestellt. Das geplante Mobile-Game befand sich bereits seit drei Jahren in der Mache. Auslöser waren finanzielle Uneinigkeiten seitens der Entwickler.

Laut eines Berichts von Bloomberg, löste NetEase ein Team von mehr als 100 Entwicklern auf, die für den neuen Titel zuständig waren. Da sich die beiden Unternehmen nicht über die Bedingungen einigen konnte, stoppten sie schließlich das Projekt. Diese Meldung wirft ein eher schlechtes Licht auf die jahrelang erfolgreiche Kooperation der beiden Partner, die zuletzt Diablo Immortal auf den Markt gebracht haben.

Nachdem „Diablo Immortal“ ursprünglich nur als Mobile-Titel geplant war, erschien es kürzlich auch für den PC. Der Ableger gilt bei den Spieler*innen noch immer als umstritten. Dennoch hat der Mobile-Titel durch Mikrotransaktionen bereits eine Summe von über 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit reiht es sich direkt hinter Pokémon Go ein, das diese Summe in gerade mal zwei Wochen einnehmen konnte.

Ein Erfolg, den das nun abgesägte Spiel wohl nicht mehr erleben wird. Es lief unter dem Codenamen Neptune und war als MMORPG angedacht, das im selben Universum wie „World of Warcraft“ gespielt hätte – allerdings in einer anderen Zeitlinie. Bereits Anfang 2021 meldete Activision Blizzard, dass sich mehrere Warcraft-Mobile-Games in der Entwicklung befänden. So vermutlich auch Neptun.

Wie Bloomberg berichtet, habe das Unternehmen auch ein weiteres Warcraft-basiertes Projekt ausrangiert. Unter dem Codenamen Orbis sollte ein Augmented-Reality-Spiel entstehen, das „Pokémon Go“ geglichen hätte. Wie „Neptun“ befand sich auch dieses Spiel seit mehreren Jahren in der Entwicklung.

Zumindest bleibt den Warcraft-Fans die kommende WoW-Erweiterung Dragonflight, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Der Titel verspricht neben der Möglichkeit die Drachen zu reiten, einige Updates der bestehenden Spielsysteme. Dragonflight ist bereits in vier Editionen vorbestellbar.

Weiterhin kündigen die Entwickler mit „Wrath of the Lich King“ eine Neuauflage der beliebtesten WoW-Erweiterung an, die am 27. September 2022 erscheinen wird. Darin können Spieler*innen erneut nach Nordend und in die Schlacht gegen Arthas Menethil ziehen.