Diablo Immortal erscheint doch nicht – wie ursprünglich legendär angekündigt – nur für Smartphones und Tablets. Das Mobile-Spiel kommt auch für den PC. Das haben Blizzard in einem Atemzug mit dem Release-Datum von „Diablo Immortal“ für iOS und Android verraten. Der PC bekommt zunächst nur eine Beta.

Diablo Immortal kommt doch auch für PC, nicht nur Mobile

„Habt ihr keine Telefone?“ Das legendäre Blizzard- und „Diablo Immortal“-Meme findet heute sein jähes Ende. Denn nachdem die Mobile-Ankündigung vor rund vier Jahren katastrophal in die Hose ging (die Fans wollten kein Mobile-Diablo), wurde jetzt bekannt gegeben, dass das Spiel nun doch auch für den PC erscheint.

Diablo Immortal: Shitstorm: Blizzard wird ausgebuht, Trailer mit Dislike-Rekord

Diablo Immortal kommt also auch für PC. Sogar mit Crossplay, Crossprogression und allem Drum und Dran. Das heißt, dass wir nicht nur unterwegs mit dem Handy und auf der Couch am Tablet spielen können, sondern eben auch am Rechner, wenn wir das wollen. Zusammen mit allen Freund*innen, die „Diablo Immortal“ auf einer anderen Plattform zocken.

Auf dem PC als Beta: Wer „Diablo Immortal“ am Rechner spielen will, kann das zum gleichen Zeitpunkt, wie es auf iOS und Mobile der Fall ist. Allerdings zunächst nur als Open Beta. Für die könnt ihr euch hier auf der offiziellen Webseite voranmelden.

Hier könnt ihr euch die „Diablo Immortal“-Enthüllung samt dem neuen Gameplay-Trailer ansehen:

Diablo Immortal hat endlich einen Release-Termin

Wann kommt Diablo Immortal? Am 2. Juni 2022 ist es soweit. Dann erscheint „Diablo Immortal“ für iOS und Android. Gleichzeitig geht die Open Beta auf dem PC an den Start.

Reaktionen überwiegend positiv: Die meisten Fans scheinen sich sehr darüber zu freuen, dass sich die Pläne geändert haben und „Diablo Immortal“ nun doch auch für den PC erscheint. Auch die selbstironischen Scherze von Blizzards „Diablo Immortal“-Game Director Wyatt Cheng kommen in den Kommentaren überwiegend gut an.

Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf das neue Diablo jetzt mehr? Auf welcher Plattform spielt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.