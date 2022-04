Ubisoft Digital Dealz 2022: Diese 4 Top-Titel dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen!

Wir alle kennen das: Da gibt es dieses eine Spiel, das wir schon immer gerne hätten, aber zu dem Preis? Nee, dann lieber warten. Worauf genau? Na, darauf dass es günstiger wird, wie jetzt zum Beispiel im Rahmen der Digital Dealz im Ubisoft Store, wo es absolute Top-Titel wie Far Cry 6 und Anno 1800 für kleines Geld zu erwerben gibt.

Die Aktion des französischen Videospielunternehmens läuft vom 28. April 2022 bis zum 11. Mai 2022 und präsentiert einige absolute Must-Have-Spiele, die teilweise bis zu 75 Prozent günstiger zu haben sind. Wer noch weiter sparen möchte, bekommt mit dem Code ‚DEALZ22‚ übrigens noch einmal zusätzliche 20 Prozent Rabatt.

Ubisoft Digital Dealz 2022: Diese 4 Titel solltet ihr euch sichern

Einem solchen Angebot können wir wie die meisten Spieler*innen natürlich nur schwer widerstehen und so haben wir uns die Deals von Ubisoft etwas genauer angesehen und für euch die vier Titel rausgesucht, die ihr unserer Meinung nicht verpassen dürft, da sie zu dem Besten gehören, was der Videospielgigant zu bieten hat.

Natürlich kann es sein, dass ihr ganz andere Games sucht, als die, die wir euch hier vorstellen. Schaut doch bei Gelegenheit und am besten während des Aktionszeitraums im Store von Ubisoft rein, hier findet ihr alle Titel, die während der Digital Dealz heruntergesetzt sind und erfahrt noch mehr Wissenswertes über die Aktion.

Ubisoft Digital Dealz 2022: Far Cry 6

Beinahe jeder kennt die Ego-Shooter-Reihe Far Cry, doch nicht wenige Spieler*innen haben nach dem fünften Teil ein wenig von ihrem Vertrauen in das Franchise verloren. Ein Umstand, der sich nach der Veröffentlichung von Far Cry 6 im Oktober des vergangenen Jahres wieder gebessert hat, denn der neueste Ableger der Reihe bekam weitgehend sehr gute Bewertungen.

Die Handlung des Spiels findet auf Yara statt, einer fiktiven, von Kuba inspirierten Karibikinsel, die von El Presidente Antón Castillo regiert wird, eine Figur, für die niemand Geringeres als Breaking-Bad-Ikone Giancarlo Esposito Pate gestanden hat. Der brutale Führer will seinem Sohn zeigen, wie man ein Land zu führen und eine Diktatur umzusetzen hat.

Als Spieler*in schlüpft ihr in die Rolle eines Guerillakämpfers beziehungsweise einer Guerillakämpferin und erobert Stück für Stück Regionen des Landes für das Volk zurück. Das Gameplay knüpft dabei beinahe nahtlos an die vorangegangenen Far-Cry-Spiele an, bei denen ihr Waffen und Fahrzeuge benutzt, um Amigos anzuheuern und das tyrannische Regime zu stürzen.

Far Cry 6 – Systemanforderungen für den PC – schafft das mein Rechner?

Originalpreis : 59,99 Euro für die PC-Version

: 59,99 Euro für die PC-Version Preis im Digital Dealz : 24,00 Euro für die PC-Version

: 24,00 Euro für die PC-Version Ersparnis : 60 Prozent

: 60 Prozent Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Spielmodus : Einzelspieler, Mehrspieler (Koop-Modus)

: Einzelspieler, Mehrspieler (Koop-Modus) Metacritic-Wertung : 74/100

: 74/100 OpenCritic-Wertung: 77/100

Für „Far Cry 6“ gibt es mittlerweile übrigens bereits drei interessante DLCs, die es euch erlauben, in die Haut vergangener Antagonisten des Franchise zu schlüpfen. In diesen Rougelite-Adventures bekommt ihr es mit ganz neuen Missionen und vielen neuen Gegnern zu tun und das alles, auf einem gehobenen Schwierigkeitsgrad.

Ubisoft Digital Dealz 2022: Anno 1800

Noch ein paar Jahre älter als die Far-Cry-Reihe ist die Anno-Reihe, die es bereits seit 1998 gibt und die mit ihrem neuesten Ableger Anno 1800 aktuell einen zweiten Frühling erlebt, schließlich gab es selten zuvor so viele Spieler*innen, die Stunden über Stunden in dem komplexen Aufbauspiel verbracht haben.

Der siebte Teil des Franchise ist während der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert angesiedelt und begeistert mit neuen Mechaniken wie Zeitungspropaganda, Massenkontrolle und vielen Möglichkeiten für die so bezeichneten Schönbauer-Spieler, bei denen der visuelle Aspekt des Spiels weit im Vordergrund steht.

„Anno 1800“ hat nicht nur hervorragende Bewertungen von professionellen Kritiker*innen für sich verbuchen können, es besitzt mittlerweile auch ganze vier Season Pässe, die die Möglichkeiten im Spiel mit neuen Mechaniken noch einmal stark erweitern.

Anno 1800: Season Pass und kostenlose Updates: Das ist für die Zukunft geplant

Originalpreis : 59,99 Euro für die PC-Version

: 59,99 Euro für die PC-Version Preis im Digital Dealz : 15,84 Euro für die PC-Version

: 15,84 Euro für die PC-Version Ersparnis : 74 Prozent

: 74 Prozent Genre : Aufbauspiel mit Echtzeitstrategieelementen

: Aufbauspiel mit Echtzeitstrategieelementen Spielmodus : Einzelspieler, Mehrspieler

: Einzelspieler, Mehrspieler Metacritic-Wertung : 81/100

: 81/100 OpenCritic-Wertung: 81/100

Sollte euch das Spiel gefallen und ihr könnt gar nicht mehr genug davon bekommen, wartet nicht lange, und holt euch direkt auch den dritten Season Pass, der während der Digital Dealz für 10,39 Euro statt 19,99 Euro zu haben ist und euch Erweiterungen wie die Speicherstadt, Dächer der Stadt und Reisezeit bietet.

Für Playcentral hat übrigens unsere Redakteurin Franziska Behner „Anno 1800“ getestet und dem Game einen Gold-Award spendiert. Besonders gelobt hat sie den Wuselfaktor, die anspruchsvollen Missionen und die Rückbesinnung auf alte Werte. Den ganzen Test könnt ihr euch unter Anno 1800: Zurück zu den Wurzeln: Der neue Teil der Anno-Reihe im Test ansehen.

Ubisoft Digital Dealz: Assassin´s Creed Valhalla

Bereits seit 2007 gehen Spieler*innen im Schutz ihrer stylischen Kapuzen auf Jagd nach teuflischen Templern und anderen fiesen Gestalten, die die Klinge eines rechtschaffenen Meuchelmörders verdient haben. Dass sie dabei aber auch in die Haut von waschechten Wikingern schlüpfen können, ist neu.

Doch dank Assassin´s Creed Valhalla, dem neuesten Action-Adventure der weltberühmten Spielreihe, ist es euch nun endlich möglich, die rauen Gewässer des Nordens zu erobern, dem alten England Schrecken zu bringen und schlecht bewachte Klöster und Burgen zu erobern, um wertvolle Schätze zu ergattern.

Wir auf Playcentral haben für das Spiel in 2020 eine deutliche Kaufempfehlung ausgesprochen und den sechsten Ableger der Assassinen-Reihe mit einem Gold-Award geehrt. Besonders gefallen hat uns damals die schöne Grafik, die spannende Kampagne und die große Map mit ihrer lebendigen Welt. Den ganzen Test findet ihr hier: Wer braucht noch Assassinen, wenn er Spielspaß haben kann?.

Assassin’s Creed Rift: Release des Valhalla-Spin-offs vermutlich erst 2023

Originalpreis : 59,99 Euro für die PC-Version

: 59,99 Euro für die PC-Version Preis im Digital Dealz : 19,20 Euro für die PC-Version

: 19,20 Euro für die PC-Version Ersparnis : 68 Prozent

: 68 Prozent Genre : Action-Rollenspiel, Stealth

: Action-Rollenspiel, Stealth Spielmodus : Einzelspieler

: Einzelspieler Metacritic-Wertung : 84/100

: 84/100 OpenCritic-Wertung: 83/100

Solltet ihr bereits waschechte Fans der Assassin´s-Creed-Reihe sein und nur auf den richtigen Moment gewartet haben, könnt ihr euch vielleicht auch für die Ragnarök Edition des Spiels begeistern, die während der Digital Dealz nur 40 Euro statt 99,99 Euro kostet. Dieses Monsterpaket enthält alle Zusätze der Deluxe- sowie der Complete-Edition und alle aktuell verfügbaren Erweiterungen.

Ubisoft Digital Dealz: Rainbow Six Extraction

Und auch das letzte Spiel, das wir euch vorstellen und empfehlen wollen, schaut bereits auf eine lange Ahnenreihe zurück, schließlich erschien das erste Rainbow Six bereits 1998. Doch im Gegensatz zu den frühen Anfängen dieser Spielreihe ist Extraction, der neueste Ableger, ein reines PvE- und Koop-Spiel, in welchem man mit bis zu drei Mitspielern verschiedene Aufgaben erfüllen kann.

Aufgrund der radikalen Änderungen im Spielprinzip stieß der Titel nicht bei allen Fans der ersten Stunde auf sonderlich viel Gegenliebe, doch schlussendlich konnte sich „Rainbow Six Extraction“ eine beeindruckende Fangemeinde aufbauen und erfreut sich wenige Monate nach dem Release über eine große Zahl an aktiven Spieler*innen.

Bei uns auf Playcentral hat Redakteur Philipp Briel das Spiel auf Herz und Nieren geprüft und schlussendlich einen Silber-Award verliehen. Zwar war die Story ihm etwas zu lahm und die Missionsziele haben sich zu schnell wiederholt, doch die abwechslungsreichen Operator und das packende, auf Koop ausgelegte Gameplay haben dies wieder wett gemacht.

Rainbow Six: Extraction Guide – 5 Tipps & Tricks für Einsteiger

Originalpreis : 39,99 Euro für die PC-Version

: 39,99 Euro für die PC-Version Preis im Digital Dealz : 20,00 Euro für die PC-Version

: 20,00 Euro für die PC-Version Ersparnis : 50 Prozent

: 50 Prozent Genre : Ego-Shooter, Taktik-Shooter

: Ego-Shooter, Taktik-Shooter Spielmodus : Mehrspieler, Koop-Modus

: Mehrspieler, Koop-Modus Metacritic-Wertung : 73/100

: 73/100 OpenCritic-Wertung: 72/100

Solltet ihr bereits wissen, dass „Rainbow Six Extraction“ das Spiel für euch ist, freut ihr euch vielleicht auch über die Deluxe Edition, die während der Digital Dealz für 25 Euro statt 49,99 Euro zu haben ist. Zu den Zusatzinhalten gehört digitale Währung, das Kampfauftrag-Paket und weitere digitale Inhalte.