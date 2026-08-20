Twisted Tower auf Steam – Horror-Shooter im BioShock-Stil punktet mit Wertungen

Wer seit Jahren auf ein neues BioShock wartet, bekommt auf Steam jetzt eine düstere Alternative. Twisted Tower ist am 18. August 2026 für PC erschienen und verbindet rasante Ego-Shooter-Action mit einer verstörenden Horrorwelt voller verdorbener Märchenfiguren, tödlicher Attraktionen und bizarrer Rätsel.

Statt durch die versunkene Metropole Rapture führt das Abenteuer durch einen verlassenen Freizeitpark im Stil der 1950er-Jahre. Die Mischung aus farbenfroher Nostalgie, grotesken Maskottchen und blutigen Kämpfen wirkt dabei stellenweise sogar unheimlicher als das große Vorbild.

Ein Albtraum zwischen BioShock und Freizeitpark

Warum erinnert Twisted Tower so stark an BioShock? Das Spiel setzt auf eine atmosphärische Welt aus der Ego-Perspektive, in der Erkundung, Schusswechsel und eine geheimnisvolle Handlung eng miteinander verbunden sind. Entwickler Atmos Games beschreibt den Schauplatz selbst als Mischung aus BioShock und Disney World, wobei der vermeintlich fröhliche Freizeitpark schnell seine monströse Seite zeigt.

Auf dem Weg zur Spitze des Turms besucht ihr insgesamt fünf große Bereiche. Dazu gehören ein Hotel, ein Wasserpark, ein Clown-Casino, ein Karnevalswald und eine Raumstation. Unterschiedliche Wege sollen dafür sorgen, dass sich erneute Durchgänge nicht vollkommen identisch anfühlen.

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Auch das Waffenarsenal passt zum ungewöhnlichen Szenario. Neben einem Hau-den-Lukas-Hammer stehen unter anderem eine Gummibandpistole, eine Dart-Maschinenpistole, eine Schrotflinte mit besonders albernem Effekt, eine Kaugummi-Kettenkanone und eine futuristische Strahlenwaffe bereit. Zusätzliche Spielzeuge ermöglichen Sprünge, Sprints und den Einsatz eines Greifhakens.

Starke Bewertungen nach dem Steam-Start

Wie kommt Twisted Tower bei Kritikern und der Community an? Die ersten Reaktionen fallen ausgesprochen positiv aus. Auf Steam trägt der Horror-Shooter derzeit die Gesamtwertung äußerst positiv, wobei rund 95 Prozent der abgegebenen Rezensionen eine Empfehlung aussprechen.

Auch bei OpenCritic kann sich das Ergebnis sehen lassen. Dort erreicht Twisted Tower einen Durchschnitt von 87 Punkten sowie eine Empfehlungsrate von 89 Prozent. Besonders häufig werden die visuelle Gestaltung, die bedrohliche Atmosphäre und das wuchtige Gunplay gelobt.

Interessierte sollten allerdings kein vollständiges Immersive-Sim-Erlebnis mit umfangreichen Rollenspielsystemen erwarten. Twisted Tower orientiert sich zwar optisch und atmosphärisch an BioShock, spielt sich jedoch stärker wie ein geradliniger Horror-Shooter. Damit unterscheidet es sich auch von anderen Genre-Verwandten wie Prey, Atomic Heart und SOMA, die Einflüsse von System Shock und Deus Ex jeweils anders verarbeiten.

Günstiger Einstieg für BioShock-Fans

Wie viel kostet Twisted Tower auf Steam? Bis zum 1. September 2026 ist das Spiel mit einem Einführungsrabatt von zehn Prozent für 13,49 Euro erhältlich. Anschließend steigt der reguläre Preis auf 14,99 Euro.

Twisted Tower ist zudem für das Steam Deck verifiziert und unterstützt Steam-Erfolge, Steam Cloud sowie die Familienbibliothek. Deutsche Texte oder eine deutsche Sprachausgabe sind zum Release allerdings nicht enthalten. Das Spiel steht ausschließlich mit englischer Sprachausgabe, Benutzeroberfläche und englischen Untertiteln zur Verfügung.

Für Fans von BioShock könnte Twisted Tower die Wartezeit auf den weiterhin angekündigten nächsten Serienteil deutlich angenehmer machen. Auch Judas von BioShock-Schöpfer Ken Levine bleibt eine kommende Alternative, während Twisted Tower bereits jetzt einen eigenen, besonders grotesken Freizeitpark-Albtraum liefert.

Wie gefällt euch die Mischung aus BioShock-Atmosphäre, Horror und verdrehten Freizeitpark-Maskottchen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.