Der erfolgreiche PlayStation-Titel Twisted Metal wird als Serie verfilmt. Der US-Streamingdienst Peacock, deren Produktionen hierzulande über Sky Deutschland angeboten werden, kündigt eine Action-Comedy nach dem beliebten Rennspiel-Klassiker an. Die Hauptrollen sind bereits jetzt mit dem Marvel-Star Anthony Mackie aka Falcon/Captain America nebst Thomas Haden Church („Spider-Man: No Way Home“) und Scream-Star Neve Campbell prominent besetzt.

Hinter der Serie stehen niemand Geringers als die beiden Zombieland– und Deadpool-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick, während Cobra Kai-Autor Michael Jonathan Smith als Showrunner fungiert. Regie führt Kitao Sakurai. Produziert wird die Serie von Reese und Wernick gemeinsam mit Mackie, Smith, Will Arnett, Marc Forman und Hermen Hulst von PlayStation Productions.

Die Serie handelt von einem Außenseiter (gespielt von Anthony Mackie), dem sich eine Chance auf ein besseres Leben bietet – aber nur, wenn er ein mysteriöses Paket durch ein postapokalyptisches Ödland erfolgreich abliefern kann. Unterstützt wird er dabei von einer Autodiebin (Stephanie Beatriz). Beide müssen sich zahlreichen Plünderern stellen, die Fahrzeuge der Zerstörung fahren. Zudem warten weitere Gefahren auf das Duo, wie etwa ein geistesgestörter Killerclown in einem nur allzu bekannten Eiscreme-Truck.

Inzwischen sind die ersten Hauptrollen gefunden. Die Besetzung kann sich sehen lassen: