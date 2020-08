Größter Youtube-Kanal Deutschlands 2020

Wer ist der größte YouTuber Deutschlands?

Deutschlands? Top-Liste mit den meisten YouTube-Abonnenten

In Sachen Platzierungen der größten YouTuber Deutschlands hat sich in den letzten Monaten wieder ziemlich viel verändert.. Alte Ikonen fielen zurück, neue Spitzenreiter erobern die Charts. Wir verraten euch, welche die 10 meist abonnierten Kanäle in Deutschland im August 2020 sind.

Gronkh – Der größte Let’s Player in Deutschland

In der Gaming-Deutschland-Welt war lange kaum ein YouTuber so bekannt wie Erik Range, alias Gronkh. In die Top 10 schafft er es allerdings schäner länger nicht mehr. Mit einer Abonnentenzahl von 4,8 Millionen ist er mittlerweile auf Platz 15 gerutscht.

Der Let’s Player macht auf seinem Kanal seit Jahren das, was er wohl am Besten kann: Videospiele spielen und die Menschen dabei mit seiner ganz eigenen Art und Weise begeistern. Besonders aktiv ist Gronkh inzwischen auf Twitch, dort zählt er derzeit 10.936 Subs und befindet sich damit auf dem 3. Plätzchen der größten deutschen Twitch-Kanäle.

© Erik Range / Gronkh

Die Top 10 YouTube-Kanäle in Deutschland

Platz 10: Julien Bam

Julien Zheng Zheng Kho Budorovits oder kurz: Julien Bam ist der sportliche Aachener, der mit seinen Tattoos, Witzen und dem Musiktalent nicht mehr aus den Top 10 der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland wegzudenken ist. Auf seinem Kanal erwarten euch seit 2016 viele Videos zu Musik, Lifestyle und Comedy. Immer wieder produziert er aufwendige Songs, kleinere Filme, Trickshot-Videos.

Seit Dezember 2019 ist er auf seinem eigentlichen Kanal, der weiterhin über 5,7 Millionen Abos zählt und ihm seinen Platz in den Top 10 sichert, allerdings nicht mehr aktiv. Inzwischen ist er mit den beiden Kanälen JUcktmichnicht und Bulien Jam bei YouTube am Start und streamt gelegentlich auf Twitch. Im letzten Jahr lieh er außerdem Sonic the Hedgehog im zugehörigen Kinofilm seine Stimme als Synchronsprecher.

© Julien Bam

Platz 9: The Voice Kids

The Voice Kids ist die wohl die erfolgreichste Show für Kinder von 7 bis 15 Jahre, die ihr Gesangstalent auf der ganz großen Bühne präsentieren können. Im April 2013 wurde der YouTube-Kanal gegründet und wird nun regelmäßig mit Aufnahmen der Show gefüttert. Ein Video zeigt dabei meistens einen Auftritt: Vom Casting bis zum Finale könnt ihr hier alle Highlights nachschauen.

© The Voice Kids/Sat1

Platz 8: BibisBeautyPalace

Von puren Beauty-Videos ist Bianca Heinicke schon lange weg. Ihr BibisBeautyPalace-Kanal besteht inzwischen hauptsächlich aus Challenges mit (beziehungsweise gegen) Ehemann Julian und Comedy-Videos aller Art. Bibi thematisiert außerdem ihre zweifache Mutterschaft und bewirbt regelmäßig neue Produkte aus ihrem eigenen Label.

© BibisBeautyPalace

Platz 7: SurpriseJoe

SurpriseJoe ist ein YouTube-Channel für Kinder. Hier lernen sie Farben, Formen, Zahlen und andere Dinge mithilfe von lustigen Reimen und Songs, die auch Erwachsene nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Immer im Mittelpunkt: Panda Bo. Neben den einzelnen Songs lädt der englischsprachige Kanal außerdem Zusammenstellungen beliebter Hits hoch.

© SurpriseJoe

Platz 6: Crazy Frog

Vor gut 11 Jahren kam der wohl nervigste Klingelton mit und von Crazy Frog auf den Markt, den wahrscheinlich jeder schon einmal gehört hat. Aber wusstet ihr auch, dass der dazugehörige YouTube-Kanal derart erfolgreich ist? Sehr unregelmäßig erscheinen hier Musikvideos vom Crazy Frog. Manchmal sind es Eigenproduktionen und sehr oft auch eigene Interpretationen bekannter Hits.

© Crazy Frog

Platz 5: Freekickerz

Im Jahr 2010 startete der Kanal Freekickerz in Deutschland und begeistert seitdem Fußball-Fans mit einer bunten Mischung an Videos. Das zentrale Thema ist Deutschlands beliebteste Sportart mit dem schwarz-weißen Rund. Dabei wird jedes erdenkliche Thema behandelt: Vom Fußballschuh-Test über Tipps, bis hin zu Challenges und Anleitungen für den perfekten Schuss.

© freekickerz

Platz 4: Ice Cream Rolls

Ja, auch dieser Channel verkündet schon im Kanal-Namen, was die Videos zu bieten haben: Ice Cream Rolls rollt Eiscreme und filmt dieses Prozedere. Dabei wird variiert zwischen allerlei verschiedenen Geschmacksrichtungen, Formen und Farmen. Doch das ist noch nicht alles. Aufgenommen wird das Ganze in astreiner ASMR-Qualität. Wer also gerne dem Rascheln der vielfältigen Zutaten und dem Prozess des Eisrollens lauschen möchte, setzt die Kopfhörer auf und gönnt sich die Sounds – so wie über 9 Millionen andere Abonnenten!

© Ice Cream Rolls

Platz 3: Kinder Spielzeug Kanal

Mit dem Kinder Spielzeug Kanal gesellt sich ein weiterer Kinder-Channel auf diese Liste, der sich bereits seit mehreren Jahren in die Herzen der Zuschauer geschlichen hat. Hierbei ist der Name Programm: In den einzelnen Videos werden Spielzeuge für Kinder vorgestellt. Von Lego City-Feuerwehrautos bis hin zu niedlichen Puppen von Masha und der Bär.

© Kinder Spielzeug Kanal

Platz 2: Kurzgesagt – in a Nutshell

Wissen ist Macht! Auf dem zweiten Treppchen steht Kurzgesagt als einer der drei erfolgreichsten YouTube-Kanäle in Deutschland. Dieser Channel beschäftigt sich mit allerlei Themen aus der Wissenschaft – aufwendig aufbereitet, mit Animationen versehen und für Laien verständlich erklärt. Hier erfahrt ihr, ob Bio wirklich besser ist und was Wissenschaftler zu Homöopathie sagen.

© Kurzgesagt – In a Nutshell

Platz 1: HaerteTest

Deutsche stehen auf gute Qualität und Autos. Zumindest würde das den ersten Platz dieses Rankings erklären, den der Kanal HaerteTest ziert. Worum es da geht? Nun ja … Hauptsächlich geht es um ein Auto, das über Gegenstände fährt, sehr viele verschiedene Gegenstände. Egal ob Handys, Wasserballons, Smarties, Zahnpasta oder Coladosen – dieses Fahrzeug ist gefühlt schon überall drübergefahren.

Zur Abwechselung werden jedoch immer mal wieder andere kleinere Härtetests durchgeführt wie das Entzünden von 1.000 Böllern in einer Toilette. Sagenhafte 19,1 Millionen Menschen finden dieses Konzept offenbar richtig gut und haben den Kanal so zum meist abonnierten deutschen Channel gemacht.