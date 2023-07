The Witcher Staffel 3: Wer ist die Weiße Flamme?

Bereits in der ersten und zweiten Staffel von The Witcher auf Netflix spielt die Weiße Flamme eine wichtige Rolle. Auch in Staffel 3 ist der auch als Herrscher von Nilfgaard bekannte Emhyr var Emreis als großer Gegenspieler des Hexers Geralt natürlich wieder mit von der Partie.

Die Weiße Flamme in The Witcher: Das ist Emhyr var Emreis

Darum geht’s: In den ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie „The Witcher“ war lange nur von der mysteriösen Weißen Flamme die Rede. Erst gegen Ende der zweiten Staffel wurde richtig aufgeklärt, um wen es sich dabei in Wirklichkeit handelt.

Wer spielt die Weiße Flamme? Emhyr var Emreis aka die Weiße Flamme wird in der Netflix-Produktion von Bart Edwards verkörpert. Auch in der dritten Staffel taucht der Schauspieler wieder in dieser Rolle auf.

Daher der Name: Komplett heißt es „Die Weiße Flamme, Die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt“, weil er seinen Ballsaal mit den Grabsteinen seiner Feinde gepflastert haben soll.

Wer ist die Weiße Flamme eigentlich? Wir haben es beim Bösewicht der Netflix-Serie „The Witcher“ nicht nur mit dem Kaiser Nilfgaards zu tun, der eigentlich Emhyr var Emreis heißt. Gleichzeitig ist er auch Pavettas (Gaia Mondadori) Ehemann und Ciris Vater.

Richtig, Duny! In der zweiten Staffel „The Witcher“ kommt am Ende heraus, dass der verfluchte Igel-Ritter Duny beziehungsweise Urcheon und Vater von Ciri später der Kaiser Nilfgaards geworden ist. Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht und lebt noch (in den Büchern ist er allerdings für den Tod von Ciris Mutter verantwortlich).

Was will die Weiße Flamme? Ciri. Aufgrund einer Prophezeiung, die sich um einen Sohn der Weißen Flamme dreht, will der Kaiser Nilfgaards aka Duny aka Emhyr var Emreis ein Kind mit seiner eigenen Tochter zeugen. Darum setzt er Himmel und Hölle in Bewegung, um Ciri zu finden.

