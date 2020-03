Es ist doch immer wieder faszinierend zu sehen, was man mit ein wenig Videoschnittkunst, einer guten Idee und einem Greenscreen so alles zaubern kann. Wenn dann noch eine Katze mit von der Partie ist, hat man im Prinzip schon die Grundbedingungen für ein gutes YouTube-Video erfüllt.

All diese Punkte kann auch der Macher des folgenden Kunstwerks von seiner Liste abhaken, der Geralt von Riva (Henry Cavill) in der Netflix-Serie The Witcher eine Katze als neuen Kumpanen zur Seite stellt.

The Witcher: Geralt wird zum Katzenbesitzer

Ein wenig widersprüchlich ist es ja doch, immerhin ist allgemein bekannt, dass in der von Buchautor Andrzej Sapkowski geschaffenen Welt, Katzen keineswegs Freunde von Hexern sind – ganz im Gegenteil. Die flauschigen Vierbeiner reagieren ziemlich gereizt auf die Monsterschlächter.

Nicht so OwlKitty, die in dem YouTube-Video des gleichnamigen Kanals als Rittersporn-Ersatz für einige unterhaltsame Szenen sorgt:

Tatsächlich wurde OwlKitty, die häufiger als Gast in einige bekannte Film- und Serienproduktionen geschnitten wird, ebenso passend in „The Witcher“ integriert. Auch wenn man einige Momente völlig anders in Erinnerung hat und sie eher mit Jaskier aka Rittersporn verbindet, so passt die Mieze doch außerordentlich gut an Geralts Seite. Da könnte Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) ja fast eifersüchtig werden …

Da in Anbetracht der Coronavirus-Pandemie die Produktion der 2. Staffel von „The Witcher“ derzeit von Netflix eingestellt wurde, sind die Fans der Serie sicherlich dankbar für solche Kreationen, die uns die Zeit bis zum angedachten Release im Jahr 2021 etwas versüßen. Ob die Veröffentlichung von Staffel 2 eingehalten werden kann, steht ohnehin noch in den Sternen.

Der geplante Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf soll von etwaigen Verschiebungen übrigens nicht betroffen sein, da hierfür keine Dreharbeiten vonnöten sein werden.