The Witcher 3: Songs of the Past – Alle Infos zum neuen DLC mit Geralt

Mehr als zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release von „The Witcher 3: Wild Hunt“ schickt CD Projekt Red Geralt von Riva erneut auf den Hexerpfad. Mit „Songs of the Past“ erscheint 2027 eine dritte große Erweiterung, die hinsichtlich ihres Umfangs an „Blood and Wine“ erinnern soll. Wir sammeln für euch alle bestätigten Informationen zu Release, Handlung, Plattformen, Entwickler, Gameplay, Trailer und der Präsentation auf der gamescom 2026.

Hinweis: Dieser Hub-Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Der aktuelle Stand ist der 19. August 2026. Nach unserem Termin auf der Gamescom ergänzen wir weitere Eindrücke und neue Informationen.

The Witcher 3: Songs of the Past im Überblick

Vollständiger Name: The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past Art: Dritte große Erweiterung für The Witcher 3

Dritte große Erweiterung für The Witcher 3 Release: 2027

2027 Genauer Termin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC

PS5, Xbox Series X/S und PC Entwickler: CD Projekt Red und Fool’s Theory

CD Projekt Red und Fool’s Theory Protagonist: Geralt von Riva

Geralt von Riva Umfang: Vergleichbar mit Blood and Wine

Vergleichbar mit Blood and Wine Neue Geschichte: Ja

Ja Neue Charaktere: Ja

Ja Neue Gwint-Karten: Bestätigt

Bestätigt Preis: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Gamescom-Präsentation: Opening Night Live und geführte Präsentationen vor Ort

Opening Night Live und geführte Präsentationen vor Ort PS4, Xbox One und Switch: Bislang nicht angekündigt

Was ist The Witcher 3: Songs of the Past?

„Songs of the Past“ ist kein kleines Zusatzpaket mit einzelnen Gegenständen, Quests oder kosmetischen Inhalten. CD Projekt Red bezeichnet das Projekt ausdrücklich als die dritte vollwertige Erweiterung für „The Witcher 3: Wild Hunt“.

Damit steht der neue Inhalt in einer Reihe mit „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“. Beide Erweiterungen erschienen ursprünglich in den Jahren 2015 und 2016 und genießen aufgrund ihrer Geschichten, Figuren und Nebenquests bis heute einen hervorragenden Ruf.

Laut der offiziellen Ankündigung von CD Projekt Red übernimmt Geralt von Riva in „Songs of the Past“ erneut die Hauptrolle. Das Studio verspricht ein vollständig neues Abenteuer, hält konkrete Informationen zur Handlung bislang jedoch unter Verschluss.

Michał Nowakowski, Joint CEO von CD Projekt, bezeichnete die Erweiterung im aktuellen Geschäftsbericht des Unternehmens als Reise in die Vergangenheit und als Gelegenheit, noch einmal mit dem Weißen Wolf auf den Hexerpfad zurückzukehren, bevor die Fackel in „The Witcher 4“ an Ciri weitergereicht wird.

Wann erscheint Songs of the Past?

„The Witcher 3: Songs of the Past“ erscheint im Laufe des Jahres 2027. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Die Entwicklung befand sich bereits zum Zeitpunkt der offiziellen Ankündigung im Mai 2026 in einem fortgeschrittenen Stadium. Trotzdem sollten Fans zunächst keine voreiligen Rückschlüsse auf einen möglichen Launch zu Jahresbeginn ziehen. Weder ein Monat noch ein konkretes Quartal sind bestätigt.

Auch Vorbestellungen sind bislang nicht möglich. Gleiches gilt für den Preis und mögliche Sondereditionen oder Bundles.

Für welche Plattformen erscheint der neue Witcher-3-DLC?

CD Projekt Red hat die Erweiterung für folgende Plattformen angekündigt:

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PC

Versionen für PS4, Xbox One, Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 wurden bislang nicht bestätigt. Damit konzentriert sich CD Projekt Red bei der Erweiterung zunächst vollständig auf aktuelle Konsolen und den PC.

Ob „Songs of the Past“ später für weitere Systeme umgesetzt wird, bleibt offen. Aus der bisherigen Plattformauswahl sollte daher weder eine nachträgliche Switch-2-Fassung noch deren endgültiger Ausschluss abgeleitet werden.

Wie groß wird Songs of the Past?

CD Projekt Red möchte „Songs of the Past“ nicht als gewöhnlichen DLC verstanden wissen. Im Sprachgebrauch des Studios sind DLCs eher kleinere, häufig kostenlose Zusatzinhalte. Bei „Songs of the Past“ handelt es sich dagegen um eine umfangreiche, voraussichtlich kostenpflichtige Erweiterung.

Während eines REDstreams zum zehnjährigen Jubiläum von „Blood and Wine“ erklärte das Community-Team, dass sich der Umfang an dem orientieren soll, was Spieler von „Blood and Wine“ gewohnt sind. Erwartet werden demnach viele Stunden neuer Inhalte, eine eigenständige Geschichte, zusätzliche Charaktere und zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten abseits der Hauptquest.

Eine konkrete Spielzeit wurde nicht genannt. Ebenso wenig ist bestätigt, ob die Erweiterung ein vollständig neues und frei bereisbares Gebiet im Stil von Toussaint enthält. Der Vergleich mit „Blood and Wine“ beschreibt derzeit vor allem Anspruch und Größenordnung und sollte noch nicht als Bestätigung einer ähnlich aufgebauten Spielwelt verstanden werden.

Worum geht es in der Handlung?

Über die Geschichte ist bislang nur bekannt, dass Geralt von Riva ein neues Abenteuer erlebt. Der Titel „Songs of the Past“ deutet zwar auf Erinnerungen, frühere Ereignisse oder lange zurückliegende Verbindungen hin, doch dabei handelt es sich vorerst ausschließlich um Interpretationen.

CD Projekt Red spricht von einer Reise in die Vergangenheit, bevor „The Witcher 4“ mit Ciri als Hauptfigur eine neue Saga beginnt. Ob die Erweiterung tatsächlich unmittelbar auf den nächsten Hauptteil vorbereitet, wurde allerdings nicht bestätigt.

Im Internet wird „Songs of the Past“ häufig als erzählerische Brücke zwischen „The Witcher 3“ und „The Witcher 4“ bezeichnet. Offiziell wissen wir bislang lediglich, dass Geralts neues Abenteuer zeitlich vor dem Wechsel zu Ciri veröffentlicht wird. Eine direkte Verbindung der beiden Geschichten ist damit noch nicht belegt.

Auch diese Fragen sind momentan unbeantwortet:

Wann spielt die Erweiterung?

Welches Ende von The Witcher 3 gilt als Ausgangspunkt?

Kehrt Ciri zurück?

Gibt es ein neues Gebiet?

Welche bekannten Figuren treten erneut auf?

Können vorhandene Entscheidungen übernommen werden?

Lässt sich die Erweiterung mit einem neuen Spielstand beginnen?

Geralts drittes Schwert ist wichtig

Das bisher veröffentlichte Bildmaterial liefert mindestens einen konkreten Hinweis. Geralt trägt darin neben seinem Stahl- und Silberschwert eine dritte Klinge.

Geralt trägt auf dem Artwork zu „Songs of the Past“ neben seiner üblichen Bewaffnung ein drittes Schwert, das laut CD Projekt Red eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt. © CD Projekt

CD Projekt Red bestätigte während des Jubiläumsstreams, dass es sich dabei um dasselbe Schwert handelt, das bereits auf einer Illustration zur Belleteyn-Nacht gezeigt wurde. Die Waffe soll für die Geschichte von „Songs of the Past“ eine wichtige Rolle spielen.

Was das Schwert auszeichnet, wem es gehört oder weshalb Geralt es bei sich trägt, verrieten die Entwickler nicht. Das Studio deutete jedoch an, bereits weitere Hinweise in früher veröffentlichtem Material versteckt zu haben.

Damit dürfte die auffällige Klinge mehr als ein neues Ausrüstungsteil sein. Denkbar wäre eine Verbindung zu einem Auftrag, einer historischen Figur oder einem lange zurückliegenden Ereignis. Bis CD Projekt Red die Handlung ausführlicher vorstellt, bleibt das jedoch Spekulation.

Neue Gwint-Karten sind bestätigt

Gwint kehrt ebenfalls zurück. Im Zuge des REDstreams bestätigten die Entwickler, dass „Songs of the Past“ neue Karten für das beliebte Kartenspiel enthalten wird.

Wie viele Karten hinzukommen und ob sogar eine neue Fraktion geplant ist, steht noch nicht fest. Auch zu neuen Gwint-Quests, Turnieren oder besonderen Gegnern liegen keine Angaben vor.

Die Bestätigung ist dennoch relevant, weil sie zeigt, dass sich die Erweiterung nicht ausschließlich auf die Hauptgeschichte konzentriert. Zumindest ein Teil der bekannten Nebenaktivitäten wird um neue Inhalte ergänzt.

Wer entwickelt Songs of the Past?

Die Erweiterung entsteht als gemeinsames Projekt von CD Projekt Red und Fool’s Theory. Beim polnischen Studio Fool’s Theory arbeiten mehrere Entwickler, die bereits an „The Witcher 3“ beteiligt waren.

Das Team entwickelte zuletzt unter anderem das Rollenspiel „The Thaumaturge“ und arbeitet außerdem am Remake des ersten „The Witcher“. Auf der offiziellen Projektseite von Fool’s Theory bezeichnet sich das Studio ausdrücklich als Co-Entwickler der Erweiterung.

Die Beteiligung von Fool’s Theory bedeutet also nicht, dass CD Projekt Red das Projekt vollständig ausgelagert hat. Beide Studios arbeiten gemeinsam daran. Wie die Aufgaben zwischen den Teams verteilt sind, wurde bislang nicht genauer aufgeschlüsselt.

Songs of the Past auf der Gamescom 2026

Der nächste große Auftritt von „The Witcher 3: Songs of the Past“ ist für die gamescom 2026 geplant. Erste neue Eindrücke werden während der Opening Night Live am 25. August 2026 gezeigt.

Die von Geoff Keighley moderierte Show beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit. CD Projekt Red verspricht einen neuen Einblick in die Erweiterung. Ob dabei ein vollständiger Trailer, zusammenhängende Gameplay-Szenen oder eine kürzere Vorschau gezeigt werden, ließ das Unternehmen zunächst offen.

Besucher der Gamescom können außerdem an einer geführten Präsentation teilnehmen. Diese wird nach bisherigen Angaben an folgenden Standorten angeboten:

Business Area: Halle 4.2, Stand B065, vom 26. bis 28. August

Halle 4.2, Stand B065, vom 26. bis 28. August Entertainment Area: Halle 8.1, Stände B030 und A031, vom 26. bis 30. August

Wir werden uns „Songs of the Past“ auf der Gamescom selbst ansehen und diesen Hub anschließend um unsere Eindrücke, neue Gameplay-Details und Aussagen der Entwickler ergänzen.

Gibt es schon einen Trailer?

Einen ausführlichen Gameplay-Trailer gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die ursprüngliche Ankündigung erfolgte vor allem über ein Artwork und begleitende Informationen von CD Projekt Red.

Der erste größere Einblick wird für die Opening Night Live am 25. August 2026 erwartet. Sobald der offizielle Trailer veröffentlicht wurde, kann er an dieser Stelle eingebunden und ausführlich analysiert werden.

Benötigt man das Hauptspiel?

Da es sich um eine Erweiterung für „The Witcher 3: Wild Hunt“ handelt, ist davon auszugehen, dass das Hauptspiel benötigt wird. Genaue Informationen zum Kaufmodell hat CD Projekt Red bisher aber nicht veröffentlicht.

Noch offen ist insbesondere, ob Besitzer der Complete Edition die Erweiterung automatisch erhalten oder separat kaufen müssen. Da „Songs of the Past“ erst Jahre nach der bisherigen Complete Edition angekündigt wurde, sollte eine kostenlose Freischaltung keinesfalls vorausgesetzt werden.

Ebenfalls unbekannt ist, ob CD Projekt Red eine neue Gesamtfassung mit Hauptspiel und allen drei Erweiterungen anbieten wird.

Wie teuer wird Songs of the Past?

Der Preis ist noch nicht bekannt. Im Netz kursierende Angaben von etwa 30 Euro beruhen auf Einschätzungen von Analysten und nicht auf einer offiziellen Ankündigung.

Aufgrund des angekündigten Umfangs ist mit einer kostenpflichtigen Erweiterung zu rechnen. Eine belastbare Preisprognose lässt sich derzeit jedoch nicht abgeben. Denkbar wären ein Einzelkauf sowie neue Bundles mit dem Hauptspiel und den beiden bisherigen Erweiterungen.

Kann man mit einem bestehenden Spielstand weiterspielen?

CD Projekt Red hat noch nicht erklärt, wie „Songs of the Past“ gestartet wird. Die bisherigen Erweiterungen boten mehrere Möglichkeiten: Spieler konnten mit einem bestehenden Spielstand weitermachen oder einen vorbereiteten Charakter für die Erweiterung erstellen.

Ein ähnliches Modell wäre auch bei „Songs of the Past“ sinnvoll, ist bisher aber nicht bestätigt. Unbekannt ist zudem, welche Charakterstufe empfohlen wird und ob bestimmte Hauptquests abgeschlossen sein müssen.

Wer seinen alten Spielstand aufgehoben hat, sollte ihn vorsichtshalber nicht löschen. Eine Garantie für die Übernahme bestehender Entscheidungen gibt es momentan allerdings nicht.

Verbindet Songs of the Past The Witcher 3 mit The Witcher 4?

CD Projekt Red positioniert die Erweiterung als Geralts Rückkehr, bevor Ciri in „The Witcher 4“ die Hauptrolle übernimmt. Daraus entstand die Theorie, „Songs of the Past“ könne unmittelbar auf den nächsten Teil vorbereiten.

Bestätigt ist eine solche Verbindung nicht. Die Formulierung des Unternehmens kann ebenso bedeuten, dass Fans noch einmal ein klassisches Geralt-Abenteuer erhalten, bevor sich die Reihe spielerisch und erzählerisch neu ausrichtet.

Interessant ist trotzdem, dass CD Projekt Red die Erweiterung ausdrücklich im Zusammenhang mit der Übergabe an Ciri erwähnt. Ob es sich nur um eine symbolische Ablösung oder einen konkreten Teil der Geschichte handelt, dürfte zu den größten offenen Fragen gehören.

Warum erscheint nach so vielen Jahren noch eine Erweiterung?

„The Witcher 3“ wurde seit seiner Veröffentlichung mehr als 65 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Rollenspielen überhaupt. Durch die technisch überarbeitete Current-Gen-Version, regelmäßige Updates und die Aufnahme der Complete Edition in Abodienste erreicht das Spiel weiterhin neue Spieler.

Für CD Projekt Red bietet „Songs of the Past“ gleich mehrere Möglichkeiten: Langjährige Fans erhalten ein neues Geralt-Abenteuer, während Neueinsteiger vor „The Witcher 4“ mit der Welt der Hexer vertraut gemacht werden können.

Gleichzeitig arbeitet Fool’s Theory bereits am Remake des ersten Serienteils. Die Zusammenarbeit an „Songs of the Past“ könnte dem Studio zusätzliche Erfahrung mit der Struktur, den Figuren und dem Questdesign der Reihe verschaffen.

Alle bestätigten Informationen und Gerüchte

Offiziell bestätigt

Songs of the Past ist die dritte große Erweiterung für The Witcher 3.

Geralt von Riva ist der spielbare Protagonist.

Die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.

Die Erweiterung erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

CD Projekt Red und Fool’s Theory entwickeln das Projekt gemeinsam.

Die Produktion befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

Der Umfang soll sich an Blood and Wine orientieren.

Es gibt eine neue Geschichte und neue Charaktere.

Neue Gwint-Karten sind vorgesehen.

Geralts drittes Schwert ist für die Handlung wichtig.

Auf der Gamescom 2026 wird neues Material gezeigt.

Noch nicht bestätigt

Der genaue Release-Termin

Der Preis

Die Spielzeit

Das konkrete Szenario

Ein vollständig neues Gebiet

Eine direkte Verbindung zu The Witcher 4

Die Rückkehr bestimmter Nebenfiguren

Übernahme bestehender Entscheidungen

Versionen für Switch 2, PS4 oder Xbox One

Inhalte oder Vergünstigungen für Besitzer der Complete Edition

Geralts unerwartete Rückkehr könnte deutlich größer werden

Mit „Songs of the Past“ erhält eines der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten überraschend eine weitere umfangreiche Erweiterung. Die Rückkehr von Geralt, der angepeilte Umfang von „Blood and Wine“ und die Beteiligung erfahrener Witcher-Entwickler bei Fool’s Theory schaffen hohe Erwartungen.

Noch ist die Liste der offenen Fragen lang. Besonders Handlung, Schauplatz, Preis und genauer Erscheinungstermin bleiben unbekannt. Die Gamescom 2026 dürfte hier erstmals für mehr Klarheit sorgen.

Ich werde mir die Präsentation in Köln persönlich ansehen und bin vor allem darauf gespannt, ob sich „Songs of the Past“ wie eine natürliche Fortsetzung von „The Witcher 3“ anfühlt und wie viel tatsächlich hinter dem Vergleich mit „Blood and Wine“ steckt. Sobald wir mehr wissen, findet ihr alle neuen Informationen in diesem Artikel.

Freut ihr euch auf Geralts Rückkehr oder hättet ihr euch gewünscht, dass sich CD Projekt Red vollständig auf „The Witcher 4“ konzentriert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.