The Witcher 1 als VR-Spiel: Eine Mod macht es möglich

Die Renaissance der The Witcher-Reihe von CD Projekt RED nach dem erfolgreichen Start der gleichnamigen Netflix-Serie nimmt scheinbar kein Ende. Ein ausgesprochen ambitionierter Fan legt nun nämlich das erste Spiel der Reihe neu auf: Als VR-Titel.

The Witcher 1 VR: Spaziert virtuell durch Kaer Morhen

Obwohl das erste „The Witcher“-Spiel bereits im Jahr 2007 erschienen ist, gibt es immer noch fleißige Tüftler, die dem Spiel mit einfallsreichen Mods neues Leben einhauchen. Erst kürzlich fand damit der Erfolgssong aus der The Witcher-Serie „Toss A Coin To Your Witcher“ in „The Witcher 1“:

The Witcher: Dank Mod könnt ihr den Witcher-Ohrwurm ins Spiel integrieren

Modder Patryk Loan widmet sich dagegen derzeit einer Virtual Reality-Version des ersten Hexer-Games und hat bereits die berühmte Hexerfestung Kaer Morhen zugänglich gemacht:

Damit liegt zwar bisher nur ein Prototyp der „The Witcher 1 VR“-Mod für Ocoulus, HTC und Windows Mixed Reality Headset (WMR) vor, aber Loan scheint sein Projekt außerordentlich ernst zu nehmen. Denn wer mit kommenden Mod-Updates weitere Bereiche des Spiel in VR erkunden möchte, kann den Modder mit einem Betrag seiner Wahl finanziell unterstützen.

Bis dahin könnt ihr auf den ersten Entwurf der Virtual-Reality-Mod für „The Witcher 1“ zugreifen und euch einen ersten Eindruck davon verschaffen, wie sich ein 13 Jahre altes Spiel in seiner VR-Form so macht. Immerhin sind nicht nur die Fortsetzungen The Witcher 2 und The Witcher 3 spielenswert. Der erste Teil liefert einen guten Einstieg in die CD Projekt RED-Reihe – sobald man sich ein wenig an das Alter des Games gewöhnt hat.