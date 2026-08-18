The Sinking City 2 im Test: Lovecraft-Horror überzeugt die Kritiker

Mit „The Sinking City 2“ wagt Frogwares einen deutlichen Kurswechsel. Statt erneut ein Detektiv-Abenteuer mit offener Spielwelt abzuliefern, orientiert sich die Fortsetzung stärker an klassischen Survival-Horror-Spielen wie „Resident Evil“. Die ersten internationalen Tests zeigen, dass dieser Schritt offenbar weitgehend gelungen ist.

Auf Metacritic erreicht die PS5-Version derzeit einen Metascore von 79 Punkten, basierend auf 33 berücksichtigten Testberichten. 27 Rezensionen fallen positiv und sechs gemischt aus. Eine ausdrücklich negative Wertung wurde bislang nicht erfasst.

Damit landet „The Sinking City 2“ im Bereich „Generally Favorable“, also bei einer insgesamt positiven Resonanz.

Xbox-Version derzeit mit der höchsten Wertung

Zwischen den Plattformen gibt es momentan erkennbare Unterschiede. Die Xbox-Series-Version kommt auf 84 Punkte, allerdings liegen hierfür bislang lediglich fünf Rezensionen vor. Auf dem PC erreicht das Horrorspiel auf Grundlage von 17 Tests einen Metascore von 75 Punkten.

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Die Wertungen im Überblick:

PlayStation 5: 79 Punkte bei 33 Tests

Xbox Series X/S: 84 Punkte bei 5 Tests

PC: 75 Punkte bei 17 Tests

Die Zahlen sollten deshalb nicht unmittelbar als Beleg für größere Qualitätsunterschiede zwischen den Fassungen verstanden werden. Besonders der Xbox-Durchschnitt kann sich aufgrund der noch geringen Anzahl an Rezensionen schnell verändern.

Atmosphäre und Erkundung gehören zu den Stärken

Besonders häufig loben die Tester die bedrückende Atmosphäre der überfluteten Stadt Arkham. Die von H. P. Lovecraft inspirierte Umgebung soll mit verfallenen Gebäuden, grotesken Kreaturen und kosmischem Horror ein durchgehend unheilvolles Gefühl erzeugen.

Auch die Erkundung kommt überwiegend gut an. Abseits des Hauptwegs warten optionale Rätsel, Geheimnisse und kleinere Ermittlungen. Diese sind für den Fortschritt nicht zwingend erforderlich, können aber neue Wege, Ressourcen und Verbesserungen freischalten.

Die Entwickler greifen damit weiterhin auf ihre Erfahrungen mit Detektivspielen zurück, ohne die gesamte Fortsetzung um Ermittlungen und Beweissuche herum aufzubauen. Mehrere Kritiker bewerten diese Verbindung aus erzählerischen Elementen und klassischem Survival Horror als gelungen.

Player 2 vergibt beispielsweise 91 Punkte und hebt die kompakter erzählte Geschichte hervor. Das türkische Spielemagazin Merlin’in Kazanı bewertet das Spiel mit 88 Punkten und lobt unter anderem Atmosphäre, Handlung, Erkundung und die Unterstützung des DualSense-Controllers.

Kämpfe zählen zu den häufigsten Kritikpunkten

Weniger einheitlich fällt das Urteil über das Kampfsystem aus. Mehrere Tests beschreiben die Auseinandersetzungen als funktional, aber nicht immer präzise oder befriedigend. Vor allem Nahkämpfe und teilweise steife Animationen werden kritisiert.

Worth Playing zieht mit einer Wertung von 80 Punkten Vergleiche zu den modernen „Resident Evil“-Remakes. Das Spiel erreiche deren Niveau zwar nicht vollständig, funktioniere insgesamt aber als unterhaltsamer Survival-Horror-Titel. GamingBolt vergibt ebenfalls 80 Punkte und beschreibt die Fortsetzung als geradlinigeres Abenteuer in einer halb offenen Spielwelt.

Zu den zurückhaltenderen Stimmen zählt der Guardian mit 60 Punkten. Gelobt werden dort unter anderem die Spannung, die Geheimnisse und die erzählerischen Motive, während andere Bestandteile offenbar weniger überzeugen konnten.

Ein gelungener Richtungswechsel für Frogwares?

Insgesamt vermitteln die ersten Tests ein recht klares Bild: „The Sinking City 2“ erfindet das Survival-Horror-Genre nicht neu, liefert aber eine stimmungsvolle und überwiegend überzeugende Neuinterpretation der Reihe. Besonders Fans von Lovecraft, „Resident Evil“ und „Silent Hill“ könnten auf ihre Kosten kommen.

Wer hingegen vor allem die komplexen Ermittlungen und die offene Struktur des ersten Teils mochte, muss sich auf ein stärker fokussiertes und actionreicheres Spielerlebnis einstellen. Die Detektivkomponente ist zwar nicht vollständig verschwunden, spielt diesmal aber eine deutlich kleinere Rolle.

„The Sinking City 2“ erscheint am 18. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Ein aussagekräftiger User-Score liegt zum Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht vor.

Wie findet ihr den Wechsel vom Detektiv-Abenteuer zum Survival Horror? Passt die neue Richtung zu „The Sinking City“, oder hätte Frogwares stärker an den Besonderheiten des Vorgängers festhalten sollen?