The Lord of the Rings: Gollum feiert Release doch erst 2022

The Lord of the Rings: Gollum ist bereits seit einiger Zeit bei Daedelic in Entwicklung. In dem Game sollen Stealth und Parcours-Elemente aufeinandertreffen, gespielt wird in der Haut von Gollum, dem zweigespaltenen Charakter der Mittelerde-Saga.

Nachdem im letzten Jahr nach langer Zeit ein erster Teaser-Trailer erschienen ist und der Release im Jahr 2021 für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PS5 sowie PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch angesetzt war, wird die Veröffentlichung nun verschoben.

The Lord of the Rings: Gollum verschiebt Release

Sind wir ehrlich „The Lord of the Rings: Gollum“ ist nicht das einzige Spiel, das in den letzten Monaten eine Verzögerung erfahren hat, der Delay sollte uns also nicht allzu sehr überraschen. Wie Publisher Nacon nun bekannt gab, wird das Mittelerde-Game seine Veröffentlichung erst im Jahr 2022 feiern.

We are forming a fellowship with @Daedalic to publish The Lord of the Rings™: Gollum™.



The game will be released in 2022 on Xbox and PlayStation consoles, Nintendo Switch and PC.



More news to come in the future. pic.twitter.com/gpdClPVaok — Nacon (@Nacon) January 26, 2021

Worum geht es in LOTR: Gollum? In dem Stealth-Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle von Gollum und gibt sich einer Gameplay-Mischung aus Verstecken, Entscheidungsreichtum, Kletter-Parcours, passivem Kampf und Rätselaufgaben hin. Im Trailer könnt ihr erste Einblicke in die Atmosphäre gewinnen:

Möglicherweise wird das Daedelic-Spiel nun zeitgleich mit der anstehenden Amazon-Serie im Herr der Ringe-Universum veröffentlicht, deren Start auf Amazon Prime Video ebenfalls im Jahr 2022 vermutet und sich einer Geschichte tausende Jahre vor der Handlung der Filme und Bücher widmen wird.