Die Events sollen über Twitch, YouTube, Twitter, Facebook und Mixer gestreamt werden, um sie in der Form so zugänglich wie möglich zu machen.

Wichtig ist, dass das Summer Game Fest ( offizielle Webseite ) ein rein digitales Event wird. Somit braucht niemand fürchten, nicht daran teilnehmen zu können. Mit der anhaltenden Zeitspanne von vier Monaten ist es das erste Event dieser Art, was es so zuvor in der Videospielindustrie noch nicht gab.

Der bekannte Branchenmoderator Geoff Keighley hat das nächste Kapitel in der Videospielbranche angekündigt: das Summer Game Fest ! Das ganz neue Event in der Industrie bringt digitale Breaking-News, Ingame-Events und spielbaren Content zu jedem nach Hause.

