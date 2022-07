Echte Katzen lieben Stray genauso wie ihre Besitzer

Seit dem 19. Juli ist das voller Vorfreude erwartete Katzen-Abenteuer Stray für PS4, PS5 und PC erhältlich. Die Erwartungen an das Spiel waren überraschend hoch, was in erster Linie an dem putzigen Protagonisten liegen dürfte.

Die ersten Reaktionen fallen durchweg positiv aus, auch bei den Kritiker*innen kommt der Titel richtig gut an. Offenbar findet das Gameplay aber auch bei echten Katzen Anklang. Nachdem viele Spieler*innen Videos geteilt haben, wie ihre Katzen auf das Spiel reagieren, gibt es mittlerweile einen eigenen Twitter-Account für diese spezielle Art von Content.

Stray: Echte Katzen sind begeistert

Der Twitter-Account Cats Watching Stray sammelt Bilder und Videos von User*innen, die ihre Katzen beobachten, während sie „Stray“ spielen. Und das Spiel scheint das Interesse der flauschigen Vierbeiner zu erwecken. Interessiert beobachten einige der Hauskatzen das Geschehen auf den Bildschirmen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Einige Vierbeiner versuchen sogar, mit den Katzen aus dem Spiel zu kommunizieren, was sicherlich für die Qualität der technischen Umsetzung spricht. Vielleicht gefällt es ihnen aber auch einfach nicht, dass sie die volle Aufmerksamkeit in ihrem Zuhause mit anderen Fellnasen teilen müssen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Bei der Menge an süßem Content überrascht es schon weniger, dass „Stray“ von so vielen Leuten sehnsüchtig erwartet wurde. Ein voller Erfolg für Entwickler BlueTwelve Studio zeichnet sich hier ab.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Von Katzenvideos für Katzenvideos

Ein interessanter Aspekt bei der Entwicklung von „Stray“ ist, dass laut dem Studio kein Motion-Capture für die Animationen der Katzen genutzt wurden. Das ist insofern überraschend, da die Bewegungen wirklich sehr realistisch und lebensnah aussehen.

Hier waren den Entwickler*innen zufolge die unendlich vielen privaten Videos von Katzen im Internet eine große Hilfe. So konnten die Bewegungen und das Verhalten der Vierbeiner genau analysiert und dann in das Spiel übertragen werden.

Der Kreis schließt sich jetzt gewissermaßen dadurch, dass „Stray“ für eine neue Flut an Katzenvideos sorgt. Sollten die Entwickler*innen je einen zweiten Teil planen, dürfte für ausreichend Material gesorgt sein.