Steam Gratiswochenende im August 2026 – Front Mission 3, Over The Top gratis

Steam lädt PC-Gamer vom 20. August 2026 bis zum 24. August 2026 zu einem neuen Gratiswochenende ein. Dieses Mal können mit Front Mission 3: Remake und Over The Top: WWI zwei sehr unterschiedliche Titel kostenlos ausprobiert werden.

Die Aktion endet am 24. August 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Wichtig ist allerdings, dass es sich um ein kostenloses Wochenende handelt: Nach Ablauf der Frist verschwinden die Vollversionen wieder aus der Bibliothek, sofern sie nicht gekauft werden. Bereits erzielte Fortschritte bleiben in der Regel gespeichert und können nach einem späteren Kauf fortgesetzt werden.

Taktische Mech-Gefechte in Front Mission 3: Remake

Was bietet Front Mission 3: Remake? Das taktische und rundenbasierte Rollenspiel begleitet Kazuki Takemura und seinen Freund Ryogo, die unvermittelt in einen militärischen Konflikt geraten. Hinter den Kämpfen steckt eine größere Verschwörung, in die Regierungen, Konzerne und ein gefährliches Waffenprojekt verwickelt sind.

Eine frühe Entscheidung teilt die Handlung in zwei unterschiedliche Routen. Beide Varianten bringen eigene Figuren, Herausforderungen und Perspektiven auf den Konflikt mit sich. Im Mittelpunkt stehen die Anpassung der als Wanzer bezeichneten Kampfmaschinen, das Management des eigenen Teams und taktische Gefechte auf übersichtlichen Schlachtfeldern.

Das Remake ergänzt den Klassiker um modernisierte Grafiken, überarbeitete Animationen, neu arrangierte Musik, anpassbare Tarnfarben für die Wanzer und einen Quick-Combat-Modus. Da die gesamte Geschichte ungefähr 36 bis 40 Stunden beanspruchen kann, dürfte ein vollständiger Durchlauf während des Gratiszeitraums für die meisten Nutzer kaum realistisch sein.

Front Mission 3: Remake erschien am 30. Januar 2026 und wurde von MegaPixel Studio entwickelt sowie von Forever Entertainment veröffentlicht. Rund 75 Prozent der mehr als 400 Steam-Rezensionen fallen positiv aus. Parallel zum Gratiswochenende ist das Spiel bis zum 3. September 2026 um 50 Prozent reduziert und kostet in Deutschland 17,49 Euro.

Massenschlachten in Over The Top: WWI

Warum lohnt sich ein Blick auf Over The Top: WWI? Der Multiplayer-Shooter schickt bis zu 200 Teilnehmer gleichzeitig auf vollständig zerstörbare Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Zur Auswahl stehen unter anderem die Streitkräfte Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands, die mit unterschiedlichen Klassen gegeneinander antreten.

Das Arsenal umfasst Gewehre, Flammenwerfer, Dynamit, Giftgas, Artillerie, Panzer und Flugzeuge. Offiziere können zudem Luftangriffe anfordern, während Pioniere Befestigungen errichten oder bestehende Verteidigungsanlagen zerstören. Gebäude lassen sich zum Einsturz bringen, Gräben können ausgehoben werden und schwere Explosionen verändern das Gelände dauerhaft während einer Partie.

Eine klassische Kampagne besitzt der Titel nicht, weshalb während des kostenlosen Wochenendes kein Zeitdruck durch eine umfangreiche Handlung entsteht. Zusätzlich steht ein Karteneditor bereit, mit dem die Community eigene Schlachtfelder erstellen und über den Steam Workshop teilen kann.

Over The Top: WWI wurde von Flying Squirrel Entertainment entwickelt, von GG Publishing veröffentlicht und erschien am 6. März 2026. Rund 84 Prozent von mehr als 5.000 Nutzerrezensionen bewerten den Shooter positiv. Bis zum 27. August 2026 gilt außerdem ein Rabatt von 40 Prozent, wodurch der reguläre Kaufpreis in Deutschland vorübergehend auf 11,48 Euro sinkt.

Welchen der beiden Titel werdet ihr am Gratiswochenende ausprobieren: das taktische Front Mission 3: Remake oder die riesigen Schlachten von Over The Top: WWI? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.