Star Wars kehrt nach Fortnite zurück zum Star Wars Day 2020

Heute feiern wir den offiziellen Star Wars Day 2020, der viele Menschen dazu verleitet, ihrem liebsten Franchise zu frönen. Der 4. Mai steht ganz im Zeichen des Mottos „May the 4th be with You“, eine Anlehnung an das Sprichwort: „May the force be with you!“, das wir aus den Filmen und Serien kennen.

Passend zur Feierlichkeit gibt es nun Star Wars Episode 9 auf Disney Plus und Disney hat ganz neues Merchandise angekündigt, das ihr schon jetzt vorbestellen könnt:

Jetzt neu: Baby Yoda und Mando im Diorama von Funko Pop! Vorbestellung möglich

Boba Fett Prototyprüstung angekündigt, jetzt vorbestellen! – Star Wars Day 2020

Fortnite und Star Wars: Crossover mit Lichtschwerter, Outfits und mehr!

Doch auch auf spielerischer Seite gibt es ein paar Goodies zum besonderen Anlass. Unter anderem ist die Macht mit allen Fortnite-Spielern.

Im Hause Epic Games gibt es einen erneuten, galaktischen Ausflug ins „Star Wars“-Universum. Ab sofort stehen die Lichtschwerter berühmter Jedi und Sith im Battle-Royale-Spiel bereit.

Die Lichtschwerter von Kylo Ren (rot), Mace Windu (lila), Luke Skywalker (grün) und Rey (blau) können für begrenzte Zeit auf dem Schlachtfeld aufgefunden werden.

© Epic Games/Disney

Davon ab gibt es Outfits, Rücken-Accessoires, Emotes und ein paar weitere Items im Item-Shop. Die Aktion endet bereits morgen am 5. Mai 2020. Ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr die Goodies kaufen möchtet.