Star Wars: Wer ist Colonel Wullf Yularen?

Die neue Serie Star Wars: Andor bei Disney+ begeistert derzeit zahlreiche Fans mit einem Wiedersehen von Publikumsliebling Cassian Andor (Diego Luna), der mit seiner Rebelleneinheit gegen das Imperium zahlreiche gefährliche Abenteuer zu bestehen hat.

Im Prequel des erfolgreichen Rogue One-Kinofilms durften sich Fans bereits auf zahlreiche Easter Eggs aus dem Star Wars-Universum freuen, angefangen mit einem Wiedersehen mit Mon Mothma, den TIE-Fighters und diverse Droiden, die bereits Ähnlichkeit mit K-2SO aus „Rogue One“ haben, der selbst in der Serie leider (noch) nicht mitspielt.

In der aktuellen Folge 7 „Bekanntgabe“ (Originaltitel: „Announcement“) gibt es eine weitere Überraschung zu entdecken: Colonel Wullf Yularen aus Rebels und The Clone Wars hat einen (wenn auch kurzen) Cameo-Auftritt in der Serie, als er nach Rücksprache mit Imperator Palpatine neue Maßnahmen gegen Partisanen und Rebellen anordnet.

Dargestellt wird Yularen von dem Briten Malcolm Sinclair, der einigen vielleicht noch aus der Comic-Adaption „V wie Vendetta“ und dem James Bond-Film „Casino Royale“ mit Daniel Craig bekannt ist.

Colonel Wullf Yularen im Star Wars-Universum

Wullf Yularen war ein Admiral in der Flotte der Galaktischen Republik zur Zeit der Klonkriege und stand unter dem Kommando von Jedi-General Anakin Skywalker, mit dem er in zahlreiche Schlachten zog.

Seinen ersten kurzen Auftritt hatte Yularen in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“, gefolgt von einem wichtigeren Part in den Animationsserien „The Clone Wars“ und „Rebels“.

Colonel Wullf Yularen mit Großadmiral Thrawn © Star Wars

Er diente nach dem Krieg dem Galaktischen Imperium als Agent des Imperialen Sicherheitsbüros unter der Leitung von Großadmiral Thrawn und wurde später in den Flottengeheimdienst versetzt. Er gehörte zur Besatzung des Ersten Todessterns unter Großmoff Tarkin (dargestellt von Peter Cushing) und kam bei dessen Zerstörung in der Schlacht von Yavin IV ums Leben.

Colonel Wullf Yularens Erscheinen in der Serie „Andor“ ist laut Showrunner Tony Gilroy vor allem als Fan-Service zu sehen, als das er einen wichtigen Part in der Handlung einnehmen wird. Zudem stellt seine Figur aus dem Kanon eine weitere Verbindung zwischen den klassischen Filmen und den neuen Serien dar. Gilroy zeichnete sich auch als Regisseur für den nachfolgenden Film „Rogue One“ verantwortlich.

Colonel Wullf Yularen auf dem Todesstern © Star Wars

Wie geht es in Star Wars: Andor weiter?

Die erste Staffel von Andor umfasst 12 Episoden und ist seit dem 21. September 2022 jeden Mittwoch mit einer neuen Folge auf Disney+ abrufbar. Die bislang gezeigten Folgen erfreuen sich positiver Kritiken, so auch die zuletzt gezeigte Episode. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit.

Nächste Woche geht es mit Episode 8 am 26. Oktober 2022 bei Disney+ weiter. Erste Details zur Handlung sind wie nicht anders zu erwarten noch streng geheim.

