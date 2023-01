Stalker 2: Neue Unreal Engine 5-Bilder zeigen ein lebensechtes Tschernobyl und erste Waffen

Das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World hat ganz frisch neue Bilder ihres kommenden Spiels Stalker 2 veröffentlicht. Und die Ausschnitte aus dem Survival-Game-Nachfolger sehen einfach fantastisch aus.

Die beklemmende Endzeit-Atmosphäre, wie wir sie auch aus Spielen der Metro-Serie kennen, wird hier wieder eindrucksvoll eingefangen. Was uns die Screenshots aus dem Spiel zeigen, seht ihr hier.

Schatzjäger im verseuchten Lande

„Stalker 2“ spielt etliche Jahre nach dem ursprünglichen Tschernobyl-Unglück, als es eine zweite Explosion gibt. Die daraus resultierende Verstrahlung lässt ungeschützte Lebewesen mutieren oder sterben. Also besser ein Ort, den man meiden sollte? Nicht ganz.

Überall in der Gegend sind nämlich seltene Artefakte aufgetaucht, was verschiedene Leute auf den Plan ruft, die versuchen die seltenen Kostbarkeiten zu ergattern. Ihr als Stalker seid prädestiniert für die Ausflüge in das lebensfeindlich verstrahlte Gelände.

Dabei müsst ihr euch nicht nur in Acht nehmen vor Mutanten und Verstrahlung. Auch Hunger und Schlaf wirken sich realistisch auf euren Charakter an. Generell hat GSC Game World versucht eine realistische Immersion zu erschaffen, in der sich das Überleben wirklich bedrohlich anfühlt.

Die topnotch Grafik dank der Unreal 5 Engine und ein eingebauter Tag- und Nachtwechsel tragen zusätzlich zur stimmigen Atmosphäre bei. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr in den kürzlich veröffentlichten Screenshots aus dem Spiel sehen.

Krise in der Entwicklung

Die aktuelle Situation im Ukraine-Krieg hat dem ukrainischen Entwickler die Arbeit sehr schwer gemacht. Die Mitarbeiter mussten zwischendurch aus ihrem Studio in Kiew fliehen und arbeiten mittlerweile von Prag aus.

Zu Ehren ihrer Landsleute haben sie den Namen von „Stalker 2: Heart of Chernobyl“ zur ukrainischen Schreibweise „Heart of Chornobyl.“ geändert. Das Spiel lässt sich jetzt schon vorbestellen und ist für PC und Xbox für den Dezember 2023 angekündigt.

Ob die Entwickler das Release-Datum aufgrund der aktuellen Situation einhalten können, bleibt abzuwarten – aber als eines der meist erwarteten Spiele auf Steam ist die allgemeine Vorfreude groß.