STALKER 2: In-Engine-Gameplay-Teaser zeigt Tonalität des Spiels

Darauf hat die Spielerschaft gewartet: mehr Bewegtbilder zu Stalker 2 (S.T.A.L.K.E.R. 2) von GSC Game World wurde veröffentlicht. Ihr könnt euch den Teaser hier ansehen und einen weiteren Eindruck von dem Sequel erhalten!

Der via IGN veröffentlichte Trailer zeigt die zerstörten Zonen von Tschernobyl aus der First-Person-Perspektive. Wir schlüpfen in die Haut von Protagonist Skif. Primär dient der Teaser dazu, den wartenden Fans zu vermitteln, was die Engine des Spiels kann. Laut Entwickler heißt es:

„Der Teaser präsentiert, wie sich das Spiel anfühlt: schneller Wechsel der Szenerie, ominöse Landschaften und ein dauerpräsentes Gefühl unvermeidlicher Gefahr, begleitet von einem passenden Gitarrensoundtrack.“

Die Engine beläuft sich auf die Unreal Engine 4, während Raytracing seitens der Hardware unterstützt wird.

In der Bezeichnung des Titels „S.T.A.L.K.E.R. 2 Official In-Engine Gameplay Teaser“ ist zwar die Rede von Gameplay, aber im Grunde handelt es sich hier viel mehr um In-Engine-Footage aus der Ich-Perspektive. Richtiges Gameplay suchen wir also vergebens. Aber es ist ja auch nur ein kleiner Teaser.

Wann erscheint STALKER 2?

Die Spiele „Stalker: Shadow of Chernobyl“, „Stalker: Clear Sky“ und „Stalker: Call of Pripyat“ wurden zwischen 2007 und 2009 veröffentlicht. Nun soll rund 14 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils das offizielle Sequel, also der 2. Teil, folgen.

Das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World kündigte das Spiel bereits 2018 an, bislang gab es einen Screenshot und einen ersten Trailer zu sehen. Auf der offiziellen Webseite heißt es, wir dürfen Folgendes erwarten:

„Eine einzigartige Mischung aus Ego-Shooter, immersiver Simulation und Horror.“

In 2021 soll das Spiel dann für die Xbox-Konsolen Xbox Series X/S und auf dem PC erscheinen. Außerdem soll der Titel ein Teil des Xbox Game Pass werden.

Mehr Bilder und den ersten richtigen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Stalker 2 hat einen ersten atmosphärischen Trailer erhalten