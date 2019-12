Xbox Series X - Wie groß wird Microsofts Next-Gen-Konsole eigentlich ausfallen?

Bislang ist nicht bekannt, wie groß die neue Xbox von Microsoft genau ausfallen wird. Doch erste Modelle lassen auf die ungefähren Maße der kommenden Konsole schließen. Obwohl die neue Box über viel Leistung verfügen wird, dürfte sie kaum größer als die PlayStation 4 ausfallen.

Im Rahmen der Game Awards 2019 zeigte Microsoft zum ersten Mal bewegte Bilder zu der kommenden Next-Gen-Konsole, die schlicht und einfach auf den Namen Xbox hört. Zwar kann über das finale Design diskutiert werden, doch der Großteil der Spieler findet das schlichte und zeitlose Aussehen gut, schließlich erinnert es an Tower-PCs und steht damit auch für mehr Leistung.

Es wird also ebenso in optischer Hinsicht immer deutlicher, dass sich die Konsolen an PCs annähern – was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Dürfen wir dadurch doch immerhin neben mehr Leistung von einer besseren und vor allem deutlich leiseren Belüftung profitieren. Doch wie groß die Xbox dabei wirklich ausfällt, ist bislang noch nicht ganz klar.

Ein Modell der neuen Xbox

Die Kollegen von IGN haben auf Basis von Pressebildern, Aufnahmen aus dem Enthüllungsvideo und Abgaben von GameSpot (hielten die Konsole bereits in Händen) ein Modell aus Pappe gefertigt, das die Abmessungen der Xbox besitzen soll. Dieses Modell können wir unter anderem auf einem Foto bewundern, das von IGN Producer Destin Legarie auf Twitter geteilt wurde und die Xbox liegend neben der aktuellen Xbox One X zeigt.

Außerdem haben wir euch das entsprechende Video von IGN unterhalb dieser News verlinkt, damit ihr einen noch besseren Eindruck von dem Pappmodell erhaltet.

Here’s how big Xbox Series X is on its side (Our Best Guess) vs. XB1X pic.twitter.com/2ahjNDjt8S — Destin Legarie (@DestinLegarie) December 18, 2019

Microsoft hatte bereits bestätigt, dass die Konsole stehend aber auch liegend benutzt werden kann, die Box bis jetzt jedoch nur stehend gezeigt. Wichtig bei der zweiten Option ist, dass der Lüfter nach hinten über genügend Platz verfügt. Ihr solltet die Box liegend also lieber nicht direkt an eine Wand schieben.

Das ist die ungefähre Größe der Xbox

Um noch konkreter zu werden: Die Maße der neuen Xbox sollen sich wohl ungefähr zwischen 15 x 15 x 30 Zentimeter und 15,7 x 15,7 x 31,2 Zentimeter bewegen, möglicherweise mit einer leichten Abweichung von ungefähr einem Zentimeter.

© IGN

Zum Vergleich die genauen Maße der aktuell schnellsten Konsolen von Microsoft und Sony:

Abmessungen der Xbox One X:

Länge: 29,9cm

Breite: 24,1cm

Höhe: 6,0cm

Gewicht: 3,8kg

Abmessungen der PlayStation 4 Pro:

Länge: 32,7cm

Breite: 29,5cm

Höhe: 5,5cm

Gewicht: 3,3kg

Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass euer Platz für die kommende Xbox nicht ausreichen wird. Von Höhe und Breite her benötigt die PlayStation 4 Pro sogar ein wenig mehr Platz. Insgesamt unterscheiden sich die Konsolen sogar kaum voneinander, auch wenn die Form der Xbox sie ein wenig größer wirken lässt. Doch Microsoft möchte womöglich gar nicht, dass die Konsole in einem TV-Schrank verschwindet. Eher soll sie wohl eine prominente Rolle in eurem Wohnzimmer einnehmen, wie es zum Beispiel bei Amazons Echo der Fall ist.