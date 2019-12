Xbox Series X - Erste Bilder enthüllen Microsofts Next-Gen-Konsole

Im Rahmen der Game Awards 2019 wurden einige Überraschungen angekündigt – doch damit hatte niemand gerechnet: Microsoft veröffentlichte einen ersten Trailer zur Xbox Series X (Xbox Scarlett) und erlaubt so einen ersten Blick auf die herbeigesehnte Konsole.

Microsofts Next-Gen-Konsole wurde im Rahmen der Game Awards 2019 enthüllt – Die Xbox Series X. Geoff Keighley kündigte eine große Überraschung an und enthüllte gemeinsam mit Phil Spencer, dem Xbox-Chef, erstmals das Design der kommenden Konsole.

Ein ganz neuer Stil

Die Xbox Series X überzeugt mit einem brandneuen Aussehen. Sie erinnert eher an einen PC als an eine übliche Konsole des Unternehmens. Anstatt sich für ein vertrautes, flaches Design zu entscheiden, das die meisten Konsolen ziert, stellte Microsoft ihre Next-Gen-Konsole aufrecht hin und erlaubte so einen Rundumblick auf die Xbox Series X.

Eine quadratische Grundfläche verleiht der neuesten Xbox ein majestätisches Aussehen in Säulenform und sorgt für einen festen Stand. Ein Controller lässt den tatsächlichen Maßstab erahnen. Die Xbox Seriex X soll Ende 2020 erscheinen.