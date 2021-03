Das Filmstudio Sony arbeitet derzeit an einer ersten Kinoverfilmung der beliebten Spielreihe Uncharted von Naughty Dog. Nun steht wohl eine weitere Spieladaption ins Haus: Gerüchten nach plant das Studio Demon’s Souls zu verfilmen.

Das jedenfalls möchte die US-Seite Giant Freakin Robot aus internen Quellen erfahren haben. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, doch in der Vergangenheit lagen die Kollegen des Magazins mit ihren Vorabinfos in der Regel richtig. Dennoch ist das Gerücht zunächst noch mit Vorsicht zu genießen.

Noch ist nicht bekannt, wer das Fantasy-Horrorspektakel umsetzen soll. In Zeiten von The Witcher, Herr der Ringe und Game of Thrones sind gigantische Fantasywelten in Form von Filmen und Serien gefragter den je.

Worum geht es in Demon’s Souls

Das Action-Rollenspiel Demon’s Souls wurde von From Software sowie Sony im Jahr 2009 für die PlayStation 3 entwickelt und stellt den Auftakt einer beliebten Spielreihe sowie ein eigenes Genres der Souls-like-Games dar. Zuletzt erschien Ende 2020 ein Remake des Spiels für die PS5:

Das Fantasy-Horrorspiel handelt von dem Königreich Boletaria und seinem Herrscher, der mit Hilfe der dämonischen Seelenkünste ein noch nie dagewesenen Wohlstand erfährt. Der König nutzt die Macht der Seelenkünste, die jedoch dämonischen Ursprungs sind und deshalb lange Zeit verboten waren. Während sich Boletaria zu einem Paradies entwickelt, zeigt sich der König dennoch unzufrieden und verfällt im Glauben an den Untergang der Welt dem Wahnsinn.

Er ist davon überzeugt, das Elend der Welt sei einzig mit der Vernichtung der Menschheit beizukommen. Dazu reist er zum Nexus, um das dort gefangene Uralte, ein mächtiges Wesen und Quelle der Seelenkünste, aus seinem Schlaf zu wecken. Die mächtige Bestie soll nach dem Plan des Königs die Seelen aller Menschen fressen. Als das körperlose Wesen in Form eines undurchdringlichen Nebels über das Land herfällt, versuchen tapfere Krieger sich gegen die übermächtige Gefahr zu stellen.