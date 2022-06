Rockstar Games kündigt laut Insider in Kürze ein neues Projekt an

Schon lange warten Spieler*innen auf neue Singleplayer-Inhalte zu GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Entwickler Rockstar Games fokussiert sich stattdessen seit der Veröffentlichung von „GTA Online“ ausschließlich um die Pflege und den Ausbau der überaus erfolgreichen Multiplayer-Komponente. Erst vor kurzem sind „GTA 5“ und „GTA Online“ auch für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht worden. Zudem hat der Entwickler ein kostenpflichtiges VIP-Abo für Next-Gen auf den Weg gebracht: GTA+.

Mittlerweile wissen wir aber zumindest, dass sich ein GTA 6 in der Entwicklung befindet. Mehr Informationen rund um den Titel haben die Verantwortlichen bislang allerdings nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Es dürfte zudem noch ein wenig Zeit vergehen, ehe es zu einer Veröffentlichung kommt.

An welchen Spielen arbeitet Rockstar Games aktuell?

Ob Rockstar Games parallel zu dem kommenden Open-World-Titel noch an einem weiteren Projekt arbeitet, ist derzeit nicht bekannt. Seitens Publisher Take-Two hieß es im Mai nur, dass man acht Remaster-Versionen von bereits veröffentlichten Spielen auf den Markt bringen möchte. Wir wissen allerdings nicht, welcher Entwickler für die jeweiligen Überarbeitungen verantwortlich sein wird.

Unwahrscheinlich ist jedenfalls, dass Rockstar neben „GTA 6“ an einem Red Dead Redemption 3 arbeitet. Zwei solche umfangreiche Spiele könnte wohl selbst ein solch großes Entwicklerstudio kaum stemmen.

Eine weitere Theorie sieht einen Nachfolger zu „Bully“ in der Pipeline. Dabei würde es sich wohl um ein weniger umfangreiches Projekt handeln, dennoch wenig wahrscheinlich. Die Hinweise, dass Rockstar aber sehr wohl an mindestens zwei Titeln parallel arbeitet, sind aber in jede Fall vorhanden.

Ankündigung von neuem Rockstar-Projekt bald?

So hat der bekannte Insider Chris Klippel vor kurzem auf Twitter einen Beitrag geteilt, in dem er von einer bevorstehenden Ankündigung berichtet. Anscheinend handelt es sich dabei um ein neues Projekt, dass direkt bei Rockstar Games entsteht:

„Offensichtlich bereits sich eine Ankündigung vor. Ich weiß noch nicht wann, oder was es damit auf sich hat, aber es wäre ‘ein neues Projekt’. Das kann relativ schnell passieren.“

Was sich hinter dieser Aussage verbirgt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Es klingt in jedem Fall spannend.

Wir halten es für recht wahrscheinlich, dass Rockstar Games parallel zu „GTA 6“ an einer Current-Gen-Version von „Red Dead Redemption 2“ werkelt. Während „GTA 5“ eine solche Versionen schon erhalten hat, warten Besitzer einer PS5 oder Xbox Series X/S auf eine technisch aufgebohrte Fassung des Westerntitels.

Wir werden euch bezüglich dieses Themas natürlich auf PlayCentral.de weiterhin auf dem Laufenden halten. An welchem Projekt arbeitet Rockstar Games eurer Meinung nach?