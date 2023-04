Steht nächstes Resident Evil-Remake schon fest?

Resident Evil 4 Remake ist keine zwei Wochen auf dem Markt und schon kursieren die ersten Gerüchte um das nächste Spiel, das von Capcom neu interpretiert wird. Aber welches Spiel wird es dieses Mal werden?

Teasert das Ende von Resident Evil 4 schon das nächste Spiel an? Viele Stimmen behaupten, sie wüssten schon jetzt, worum es im nächsten Remakte-Teil gehen könnte. Ob sie schließlich recht behalten werden?

Welches wird das nächste Resident Evil-Remake?

Wir wissen, dass sich Resident Evil 9 in der Produktion befindet, da Capcom bereits erklären ließ, dass es sich bei den neuen Teilen um eine Art Trilogie handelt. Und für den Abschluss der Trilogie steht die Hauptfigur wohl schon fest.

Aber parallel wird aller Wahrscheinlichkeit nach bereits an einem weiteren Remake-Teil gewerkelt. Allein deshalb, da Capcom zuletzt mit einem Jahresplan aufwartet, der pro Jahr eine Veröffentlichung aus dem „Resident Evil“-Franchise vorsieht.

Im nächsten Jahr, also in 2024, wird voraussichtlich „Resident Evil 9“ erscheinen. Und in 2025 könnte ein weiteres Remake auf uns warten.

Also: Wenn es nach mir geht, ist es Zeit für Dino Crisis-Remake. Wenn ihr das genauso seht, schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!

Es könnte jedoch mit einem Remake weitergehen, das eher unten auf der Liste vieler Fans steht: Resident Evil 5.

Viel wünschenswerter wäre es eigentlich, dass Resident Evil: Code Veronica oder der allererste „Resident Evil“-Teil als nächstes auf dem Plan stehen. In puncto Code Veronica gab es zuletzt einen kleinen Hoffnungsschimmer (hier lesen). Aber was passiert in Wirklichkeit hinter den Kulissen von Capcom?

Was verrät uns das Ende von Resident Evil 4?

Das Ende von „Resident Evil 4“ zeigt recht eindeutig auf „Resident Evil 5“. Denn hier taucht der Charakter Excella Gionne auf, die wir aus RE5 kennen. Es handelt sich hierbei um eine Partnerin vom Oberschurken Albert Wesker, ebenfalls zu sehen.

Außerdem sehen wir den Garten, in dem Chris Redfield und Sheva Alomar den Progenitor Virus entdecken. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei nicht nur um eine grobe und sinnlose Andeutung. Es liegt nahe, dass uns Capcom hier etwas mitteilen möchte. „Resident Evil 5“ wird voraussichtlich das nächste Remake.

Tatsächlich war „Resident Evil 5“ nach dem Launch in 2009 sogar sehr erfolgreich. Es verkaufte sich über 8,5 Millionen Mal und verblieb bei Capcom bis 2018 auf dem Thron der am meistverkauften Spiele (dann kam Monster Hunter World).

Das alles wäre nur logisch, aber ist auf dem Papier im Grunde gar nicht mal so naheliegend. Dass RE5 und RE6 ein Remake bekommen, ist eher unwahrscheinlich, da es sich um die Haupteinträge der Reihe handelt, die aus spielerischer Sicht am wenigstens auf Anklang stießen.

Der Actionfokus (weg vom Survival-Horror) stieß den Fans bitter auf. Dass sich RE5 so gut verkauft hat, lag wohl eher an der Beliebtheit von „Resident Evil 4“. RE5 und RE6 gelten als die schwächsten Teile der Reihe. Und würde Capcom diese Games wirklich neu auflegen?