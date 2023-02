Richtig gelesen: Das „S“ fehlt. Das polnische Entwicklerstudio Bloober Team gab letztes Jahr während des Summer Game Fest 2022 mit Layers of Fears ein neues Projekt des Horror-Franchises bekannt.

Kürzlich folgten zwei weitere wichtige Ankündigungen: Der Release-Zeitraum wurde abgesteckt und der Titel angepasst!

Horror Reimagined: Layers of Fear

Mit Layers of Fear dürfen Fans der Reihe mehr als ein aufpoliertes Remaster erwarten. Bloober Team spricht vom „krönenden Abschluss der Serie“. Mit dem Plural „Fears“ sollte dieses „mehr“ betont werden.

In Reaktion auf Feedback aus der Community wurde der Titel der Sammlung nach dem Motto „back to the roots“ jedoch wieder zu „Layers of Fear“ verkürzt, was nun etwas Verwirrung stiftet.

Daher hier nochmal alle Infos zusammengefasst:

„Layers of Fear“, welches 2023 erscheint, beinhaltet das Original Layers of Fear von 2016, die Erweiterung „Inheritance“ und die Fortsetzung Layers of Fear 2. Dank dem Wechsel zur Unreal Enginge 5 wird die Grafik nochmal ordentlich hochgeschraubt.

Darüber hinaus werden „neue Spielmechaniken, neue Schrecken und ein neues Kapitel“ versprochen. Ähnlich wie schon „Inheritance“ die Geschichte des Originals, um die Sicht der Tochter ergänzt, erweitert „The Final Note“ das Horror-Game um die Perspektive der Antagonistin aus dem ersten Teil: der Frau des Malers.

Bloober Team erklärt dazu:

„Das Spiel ist weder eine Fortsetzung noch ein Remake. Wir haben einen eher originellen Ansatz gewählt, bei dem wir das Spiel als Chronik betrachten, als Horror in neuem Gewand, etwas, das alte und neue Inhalte mischt, neu interpretiert und neu gestaltet. Das ursprüngliche Spiel kam 2016 heraus, und wir haben uns seitdem als Studio stark weiterentwickelt. Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir reif genug sind, um zu dem Franchise zurückzukehren, das wir alle so sehr lieben. Es ist nicht nur ein einfaches Remaster, es ist so viel mehr“.

Am 18. Februar 2023 wurde der dritte Trailer mit dem Namen „Release Time Reveal“ veröffentlicht. Neben einigen atmosphärischen Einblicken, gibt der Teaser bekannt, dass wir uns auf einen unheimlichen Sommer einstellen dürfen. Der Veröffentlichungszeitraum wurde für Juni 2023 eingegrenzt.

Falls ihr nochmal euer Wissen bezüglich des anstehenden Horror-Projekts auffrischen wollt, schaut gerne nochmal in diesen Artikel, welches den Debüt-Trailer vorstellt und erfahrt hier vom Story-Update, welches im Rahmen der letzten gamescom veröffentlicht wurde.