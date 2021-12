Ready or Not katapultiert sich zum beliebtesten Taktik-Shooter auf Steam

Ein neuer Stern am Taktik-Shooter-Himmel ist aufgegangen: Ready or Not wurde erst am 18. Dezember 2021 als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht und wird kurz darauf schon von Fans gefeiert. Das zeigt sich nicht nur in den Reviews zum Spiel, sondern auch in dessen Verkaufszahlen.

Viele Fans warten schon lange darauf als SWAT-Team unterschiedliche Situationen lösen zu müssen. Denn „Ready or Not“ wurde schon 2017 von Entwickler VOID Interactive angekündigt. Bislang gab es aber nur eine „Supporter Edition“ des Spiels, die bei Steam auf eine begrenzte Anzahl von Keys limitiert war.

Ready or Not verkauft sich überdurchschnittlich gut

Nachdem die Entwickler mit ihrer Early-Access-Version von „Ready or Not“ auf Steam live gegangen sind, konnten endlich auch diejenigen das Spiel kaufen, die schon lange darauf gewartet haben. Und trotz der Early-Access-Version, sind die Nutzerrezensionen überaus positiv.

Aktuell führt der neue Taktik-Shooter die Steam-Topseller-Liste an. Auf den Fersen ist dem Titel momentan Battlefield 2042 und der „Landwirtschafts-Simulator 22“ (Stand: 21. Dezember 2021 um 17:15 Uhr). Das ist ziemlich beachtlich, denn VOID Interactive hat sich als Entwickler bisher noch nicht besonders etablieren können und besitzt nicht viel Bekanntheit. Außerdem handelt es sich immer noch um einen Early-Access-Titel.

Überaus positive Rückmeldungen

Die bisherigen Verkaufszahlen fallen aber nicht überraschend aus, wenn man sich die Bewertungen zum Spiel auf Steam näher ansieht. „Ready or Not“ wird vom Großteil der Stimmen äußerst positiv bewertet. Den Nutzern ist dabei aber klar, dass das Spiel noch in den Kinderschuhen steckt. Dennoch wird von Vielen das Potenzial des neuen Taktik-Shooters gesehen:

„Endlich mal ein würdiger Nachfolger im Geiste von SWAT3 und vor allem SWAT4! Ready or Not ist jetzt schon ein hervorragender Taktik-Shooter. Ja er steckt noch in den Kinderschuhen, aber er hat das Herz am taktisch gut platzierten Fleck! Da kann ich nur sagen: ‚READY!’“

Vor allem auch das knallharte Gameplay und der Koop-Modus bekommen von den Spielern jede Menge Lob. Wann genau „Ready or Not“ den Early-Access verlassen wird, ist noch nicht bekannt.