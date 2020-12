PS5-Konsolen direkt über Sony kaufen, bald wohl auch in der EU

Sony bietet in den Vereinigten Staaten die Möglichkeit an, die PS5 direkt und ohne Umwege eines Einzelhändlers oder Onlineshops zu erwerben. Heißt also, dass potenzielle Käufer direkt den PlayStation Store ansteuern können, um die Konsole beim Hersteller zu kaufen. Das war lange Zeit nicht in Europa möglich, doch das wird sich wohl in Zukunft ändern.

PS5 bei Sony in Europa kaufen, bald möglich?

Wie es aussieht, wird Sony die PlayStation 5 bald in ähnlicher Form in der EU anbieten. Wenn die Hinweise stimmen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die PS5 auch hierzulande direkt bei Sony erworben werden kann.

Laut einer Stellenausschreibung wissen wir, dass Sony nach einem Director für einen „PlayStation Direct Europe Store“ sucht, um das D2C-Business (Direct-to-Consumer) weiter auszubauen.

In den USA äußerst beliebt, haben sie sich wohl dazu entschieden, diesen direkten Hersteller-zum-Konsumenten-Weg auch in Europa zu gehen. In der Ausschreibung heißt es:

„Wir möchten auf den erfolgreichen Launch des Direkt-zum-Kunden-Business aus den USA aufbauen mit dem Launch in Europa.“

Dabei hat der PS Direct Store schon im September 2019 das Licht der Welt in den USA erblickt.

Weiter geht aus der Stellenausschreibung hervor, dass der PlayStation Store und die Services wie PS Plus oder zum Beispiel PlayStation Now stetig wachsen und mittlerweile circa 15% der Gesamteinnahmen des Tech-Konzerns ausmachen.

Es sollte demnach kaum verwunderlich sein, wieso sie den PS Store mit einer D2C-Möglichkeit ausbauen möchten. Wann es die PS5 in Europa direkt bei Sony zu kaufen geben wird, ist noch unklar. Wahrscheinlich irgendwann in 2021.

Derweil könnt ihr euch mit der neuen Storefront des PS Stores vertraut machen, die vor kurzem aktualisiert wurde.

