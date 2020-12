PS5 und Klopapier sind die heiß begehrtesten Google-Suchanfragen in 2020

Google gewährt uns in einem Jahresrückblick eine Einsicht in die meist gegoogelten Schlagwörter im Jahr 2020. Unterteilt sind die Trends dabei in verschiedene Kategorien, von denen eine ganz klar von der PS5 und Toilettenpapier angeführt wird.

Wo kaufe ich eine PS5?

Diese Frage ist die meist gegoogelte in der Sektion: Where to buy. Gleich danach folgt das seit der Coronakrise heiß begehrte Klopapier und anschließend die erforderlichen Schutzmasken. Erst danach fragen die Leute die Suchmaschine, wo sie denn eine Xbox Series X kaufen können.

Schaut man sich also den Jahresrückblick der Google-Trends an, bestätigt sich der Verdacht, dass der Hype und die Nachfrage um die PlayStation 5 noch um einiges höher als bei der Xbox Series X oder der Vorgängerkonsole PS4 sein muss. Zumindest in den USA, von dort stammen nämlich die Daten. Die Top 5 sehen dort so aus:

Where to buy…

PS5 toilet paper face masks Xbox Series X hand sanitizer

PS5-Verkauf erfolgt in den USA mit denselben Sicherheitsmaßnahmen wie für Waffen

Google-Jahresrückblick in Deutschland

In vielerlei Punkte ähneln sich die weltweiten Suchanfragen allerdings stark, denn die globale COVID 19-Pandemie bestimmt seit knapp einem Jahr das Leben der gesamten Menschheit. So haben hierzulande viele Schlagworte mehr oder weniger etwas mit dem Coronavirus zu tun. Aber auch in Deutschland wurde die Frage nach der Kaufmöglichkeit für die PlayStation 5 mit hoher Wahrscheinlich häufig gestellt.

Darüber hinaus beschäftigte die Menschen jedoch auch die Black Live Matter-Bewegung, die durch den Tod von George Floyd neu ins Rollen gebracht wurde, die US-Wahl samt neu gewählten Präsidenten Joe Biden sowie die bezeichnende Frage: Warum kaufen alle Klopapier?

Unter den meist gegoogelten Serien befindet sich übrigens The Witcher auf dem zweiten Platz, während die deutsche Serie Babylon Berlin die Nummer 1 Suchanfrage in Sachen Serien war.