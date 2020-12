Wer das Glück hatte, unter dem Weihnachtsbaum eine der wenigen erhältlichen neuen PlayStation 5-Konsolen zu finden, darf sich glücklich schätzen. Der Rest muss weiterhin auf eine neue Verkaufswelle von Sony und den deutschen Händlern hoffen.

Unterdessen hat Sony so seine Mühe, gerichtlich gegen Anbietern von inoffiziellen Faceplates für die PS5 in verschiedenen Farben vorzugehen. Offiziell ist der Verkauf verboten. Zuletzt sorgte eine Klage von Sony dafür, Händler sämtliche Bestellungen stornieren zu lassen.

Dem stellt sich nun ein neuer Anbieter entgegen: Fast schon kämpferisch nimmt der Händler dbrand die Herausforderung an und bietet neue inoffizielle PS5-Faceplates (Seitenplatten) an. Zunächst werden sie erst einmal nur in Schwarz angeboten, eine von Fans wohl am meisten gewünschte Farbe der Konsole, schließlich kommt die PS4 auch in Schwarz daher. Weitere Farben sollen laut dem Händler dbrand aber noch folgen. Sonys PS5 wird derzeit nämlich nur mit weißen Seitenteilen angeboten.

Ein konkreter Preis für die PS5-Faceplates wurde noch nicht genannt, jedoch möchte man laut eigenen Angaben bereits 2021 in Produktion gehen. Anfragen werden per Mail entgegen genommen.

In einem offiziellen Post (via Reddit) zeigt sich dbrand sogar recht angriffslustig gegenüber Sony und lässt sich offensichtlich nicht von den drohenden Klagewellen abschrecken. Das offizielle Logo der PS5 wird aus rechtlichen Gründen auch nicht auf den Seitenteilen des Drittherstellers abgebildet sein.

Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, wann Sony auch dbrand mit rechtlichen Schritten droht und das Geschäft gerichtlich verbieten lässt – wie schon bei anderen Anbietern wie PlateStation5.com zuvor auch. Die hatten zwar versucht, ihren Firmennamen zu ändern, genutzt hat es aber wenig. Laut Gericht gehören die PS5-Seitenteile zum geistigen Eigentum von Sony und dürfen somit nicht nachgebaut werden.

