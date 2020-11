PS Store: Verloren geglaubtes Feature kehrt zurück

Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Sony kurzerhand den PlayStation Store entrümpelt hat. Das hatte zur Folge, dass neben einem neuen Aufbau sogar PS3-, PSP- und Vita-Spiele entfernt wurden und das allseits beliebte Feature der Wunschliste ebenfalls gestrichen wurde. Doch wie es scheint, können wir nun aufatmen. Sony hat die Wunschlisten nun reaktiviert.

Viele PlayStation-User zeigten sich erst enttäuscht von dem Umstand, dass die Wunschliste kein fester Bestandteil mehr des generalüberholten PS Stores zu sein schien. Doch nun ist sie zurück und das sogar in verbesserter Form.

PS Store: Wunschliste ist zurück!

Die neue Wunschliste benachrichtigt euch, wenn sich euer Wunschspiel im Sale befindet oder wenn es diesbezüglich ein Update gibt. Das kennen wir bereits von anderen Vertriebsplattformen wie Steam, bei der wir beispielsweise eine E-Mail erhalten, wenn ein Spiel auf der Wunschliste im Sale ist.

Da es im PS Store unfassbar viele Produkteinträge gibt, kann man schnell mal die Übersicht verlieren, welche Games noch so alles für einen spannend wären in der Zukunft. Deshalb gibt es die Wunschlisten, um das Produkt vorweg auszuwählen und es dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen.

So dürfen wir uns also nicht nur über die Rückkehr der Wunschliste freuen, sondern auch noch darüber, dass Sony hier ständig am Werkeln ist und Updates in petto hat, die der Quality-of-Life zugute kommen.

Was es bislang noch nicht gibt, ist eine Geschenkoption. In einigen Online-Stores wie beispielsweise im Blizzard-Shop können wir für Freunden eine kleine Freude bereuten, indem wir ihnen Geschenke kaufen, die die Spiele oder entsprechendes Guthaben dann digital aufs Konto zugschrieben bekommen. Vielleicht schraubt Sony hier weiterhin an der PS Store-Schraube und auch so eine Option gibt es eines Tages? Wir sind gespannt, in welche Richtung sich der PS Store noch so entwickelt.

