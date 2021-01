Letzte Chance: PS Plus-Spiele jetzt noch schnell laden!

PS Plus im Dezember 2020, alle Spiele © Sony

PS Plus im Dezember 2020, alle Spiele © Sony

Wenn ihr die neuen PS Plus-Spiele für Januar 2021 herunterladen möchtet, müsst ihr euch noch für kurze Zeit gedulden. Doch bevor die neuen Spiele eintreffen, solltet ihr auf keinen Fall vergessen, die PS Plus-Spiele für Dezember 2020 für die Konsolen PS4 und PS5 freizuschalten.

Wenn ihr die Dezember-Games nämlich rechtzeitig freischaltet, könnt ihr sie auch nach dem Wechsel hin zu den Januar-Games dauerhaft in eurer PS Plus-Bibliothek behalten!

Die PS5 speichert jetzt eure Trophäen in Trophy-Clips, so sieht das aus

Welche Spiele gab es im Dezember 2020 für PS Plus?

Zu den Games im Dezember 2020 zählen das Open-World-Abenteuer Just Cause 4 und der 3-vs.-3-Arena-Shooter Rocket Arena. Obendrauf gibt es noch Worms Rumble. In dem ganz neuen Worms-Titel könnt ihr mit bis zu 32 Würmern gegeneinander antreten. Alle Infos zu den Games seht ihr hier im Trailer:

PS Plus im Januar 2021: Welche Gratis-Games gibt es?

Und wenn ihr euch die kostenlosen Games im PS Plus-Abonnement jetzt rechtzeitig sichern konntet, warten auch schon die neuen Spiele für den Monat Januar auf euch. Aber welche Spiele werden im Abo enthalten sein?

Die neuen Games im Januar 2021 umfassen sogar drei Spiele, eines für die PS5 und zwei für die PS4, die ihr selbstverständlich auch auf der PS5 spielen könnt:

PS Plus im Januar 2021 – alle Spiele © Sony

Wann erscheinen die Gratis-Games für Januar 2021? Der Download der Gratis-Games im PS Plus-Abo wird am 5. Januar 2021 freigeschaltet. Regulär ist der Download ab 12 Uhr mittags da. Schaut also ab 12 Uhr in eure Bibliothek, um sie freizuschalten.

Was bringt PS Plus? Welche Features sind enthalten?

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Onlinedienst, der die Möglichkeiten auf der PS4 und PS5 erweitert, sodass ihr noch mehr aus eurer Konsole herausholen könnt.

Welche Vorteile sind in der Mitgliedschaft von PS Plus enthalten?

Online-Multiplayer

Monatlich neue Spiele

Automatischer Download von Spiel-Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von der PS4 auf die PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben.

© Sony Interactive Entertainment