PS Plus: 5 Essential-Spiele für Dezember 2022 geleakt, mit einer der besten RPG-Reihen

Die Liste der kostenlosen Essential-Spiele für Dezember 2022 sind anscheinend schon vorzeitig geleakt worden. PS-Plus-Mitglieder können sich schon bald auf einige namhafte Titel freuen, darunter auch ein brandneues Spiel.

Der PS Plus im Dezember beschert euch gleich 5 Spiele

Der Leak zu den kostenlosen PS-Plus-Spielen für den letzten Monat des Jahres stammt von Dealabs-Nutzer billbil-kun. Dieser hat schon in der Vergangenheit einen guten Riecher bewiesen und immer wieder vorab der offiziellen Ankündigungen korrekte Listen für Prime Gaming und PS Plus veröffentlicht.

Für den kommenden Monat sagt billbil-kun voraus, dass Mass Effect Legendary Edition mit gleich drei Spielen im Paket, Biomutant und Divine Knockout auf PS5- und PS4-Abonnenten von PlayStation Plus warten. Diese Titel sollen dementsprechend vom 6. Dezember 2022 bis zum 3. Januar 2023 zur Verfügung stehen.

Die „Mass Effect Legendary Edition“ enthält aktualisierte Versionen der drei ursprünglichen „Mass Effect“-Spiele, während „Biomutant“ das postapokalyptische Actionspiel des Entwicklers Experiment 101 ist, in dem ein Waschbär-ähnlicher Krieger die Hauptrolle spielt.

„Divine Knockout“ hingegen ist ein Third-Person-Kampfspiel mit sich entwickelnden Schlachtfeldern und mehreren Spielmodi. Gleichzeitig hat der Fighter seinen offiziellen Veröffentlichungstermin am 6. Dezember 2022 – somit bekommen PS-Plus-Mitglieder einen Day-One-Release „gratis“ dazu.

Wie üblich können alle PlayStation Plus-Abonnenten, unabhängig von ihrer Abo-Stufe, die Essential-Spiele für Dezember ohne zusätzliche Kosten erhalten. Die offizielle Ankündigung zu den kostenlosen Titeln sollte noch heute von PlayStation erfolgen. Währenddessen können sich Mitglieder noch die Spiele für den November schnappen, darunter Nioh 2, die LEGO Harry Potter Collection und Heavenly Bodies.

Infos zu PlayStation Plus Essential, Extra und Premium

Sonys neues PlayStation Plus-Modell ist nun seit einer Weile auch in Deutschland erhältlich. Damit hat sich der Service seit Juni 2022 in drei Stufen (Essential, Extra, Premium) aufgeteilt und bietet verschiedene Vorteile an.

PS Plus Essential

1 Monat: 8,99 Euro

8,99 Euro 3 Monate: 24,99 Euro

24,99 Euro 12 Monate: 59,99 Euro

PS Plus Extra

1 Monat: 13,99 Euro

13,99 Euro 3 Monate: 39,99 Euro

39,99 Euro 12 Monate: 99,99 Euro

PS Plus Premium

1 Monat: 16,99 Euro

16,99 Euro 3 Monate: 49,99 Euro

49,99 Euro 12 Monate: 119,99 Euro

