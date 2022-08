Prügelei auf der gamescom: Tanzverbot gegen Orangemorange & Scurrows

Nachdem die gamescom in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund von Corona in physischer Form ausfallen musste, kehrte die Spielemesse Ende August zurück in die Messehallen der Rheinmetropole. Doch während sich hunderttausende Teilnehmer auf dem Gelände der gamescom einfanden, um die neuesten Spiele zu zocken, überschattete eine heftige Auseinandersetzung zwischen Twitch-Streamern das Event.

gamescom: Heftiger Streit zwischen Twitch-Streamern

Was war passiert? Am Donnerstag, den 26. August 2022 trafen außerhalb der großen Messehallen die Twitch-Streamer Tanzerverbot, Orangemorange und Scurrows aufeinander. Tanzverbot soll die beiden Casino-Streamer schon seit Wochen aufgrund ihrer Deals mit Online-Casinos heftig kritisieren. So werden Orangemorange und Scurrows von Online-Casinos dafür bezahlt, dass sie in ihren Livestreams auf den jeweiligen Plattformen dem Glücksspiel nachgehen.

Die Kritik, die nicht nur von Tanzverbot kommt, beinhaltet das Argument, dass die hauptsächlich minderjährige Zielgruppe durch solche Streams in die Spielgesucht getrieben wird. In der Vergangenheit äußerte Tanzverbot bereits Kritik gegenüber Twitch-Star MontanaBlack, der ebenfalls Casino-Streams anbot. Mittlerweile hat sich der 34-Jährige allerdings von solchen Streams distanziert.

Auf der gamescom gab es schließlich ein Zusammentreffen zwischen Tanzverbot und den beiden Casino-Streamern. Dieses begann mit einem kurzen aber heftigen Wortgefecht, bei dem Kilian Heinrich, wie Tanzverbot mit bürgerlichem Namen heißt, erneut Orangemorange und Scurrows kritisierte. Tanzberbot schreibt auf Twitter außerdem, dass Scurrows eine „große Fresse“ gehabt haben soll, während er sich bei der Auseinandersetzung hinter seinen MMA-Fighter-Freunden versteckte.

Tanzverbot gegen Orangemorange und Scurrows

Es folgten offenbar Beleidigungen, bevor beide Parteien aufeinander losgingen. Das entsprechende Video auf Twitter könnt ihr euch hier anschauen:

Nachdem Tanzverbot auf der rechten Seite Orangemorange schubste, gehen Scurrows und Orangemorange auf den Twitch-Streamer los. Zunächst wirft Orangemorange einen Plastikbecher in Richtung Tanzverbot, der diesen allerdings nicht trifft, sondern die Begleiterin von Tanzverbot.

In dem Clip ist zu erkennen, wie sich die Streamerin quiteLola kurz nach der Aktion an den Kopf fasst. Offenbar aber nicht aufgrund des Bechers, sondern durch den Arm von Orangemorange. Dies sei jedoch ein Versehen gewesen, wie dieser in seinem Statement auf Twitter erklärt:

„Die Behauptung, dass eine unbeteiligte Frau durch den geworfenen Becher oder gar durch einen Faustschlag verletzt wurde, ist falsch. Richtig ist nur, dass ich die Frau bei dem Gerangel bzw. meinem Schlag, der ins Leere ging, mit meinem Arm an der Schulter erwischt habe, aber ohne sie zu verletzen.“

quiteLola selbst meldete sich noch am selben Abend auf Twitter zu Wort und erklärte, dass es ihr soweit gut geht.

Mittlerweile haben sich alle drei Streamer auf Twitter zu dem Vorfall zu Wort gemeldet und jeweils ihr Vorgehen gerechtfertigt. So werden sich gegenseitig verschiedene Dinge vorgeworfen. Unter anderem soll Orangemorange von Tanzsverbot angespuckt worden sein. Ob dies aber tatsächlich vorsätzlich oder in Rage geschehen ist, ist unklar.

In einem anderen Video ist zu erkennen, wie Tanzverbot nach dem Vorfall noch immer nicht zu beruhigen ist und in seiner Wut sogar Lola, die ihn lediglich zu beruhigen versuchte (offensichtlich versehentlich) zu Boden schubst.