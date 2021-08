Podcast: Wie wichtig ist die Opening Night Live der gamescom?

Die gamescom 2021 liegt hinter uns und somit geht das zweite Jahr zu Ende, in dem die einst so beliebte Convention mit unzähligen Besuchern vor Ort einer digitalen Alternative standhalten muss. Doch nicht nur die gamescom selbst tritt weiterhin digital auf: auch die Eröffnungsfeier, die Opening Night Live, der gamescom schlug nun ein weiteres Mal in diese Kerbe.

Die ONL im Doublepump-Podcast

Wir haben die „ONL 2021“, die ein weiteres Mal aufgrund der Covid-19-Pandemie ohne Livepublikum auskommen musste, ein wenig näher unter die Lupe genommen und uns in der neuen Ausgabe unseres Doublepump-Podcasts gefragt:

Was ist die ONL eigentlich für eine Gaming-Show? Für wen ist sie geeignet? Und wo möchte die gamescom mit der Eröffnungsfeier hin?

In diese Episode gehen wir der Frage auf den Grund, ob die Gaming-Landschaft eine solch bombastisch inszenierte Eröffnungsshow im Rahmen der gamescom überhaupt braucht, für wen sie geeignet ist und wie das eigentlich alles mit dem Marketing zusammenhängt.

In Doublepump schauen wir also auf drei Jahre Opening Night Live zurück, philosophieren ein wenig über die Relevanz einer solchen Veranstaltung und geben unsere Meinung zur diesjährigen Umsetzung ab.

Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr damit wie immer sehr gerne hier in den Kommentaren auf uns zukommen. Konstruktives Feedback ist immer gerne gesehen. Und ansonsten gilt: hört Doublepump einfach dort, wo ihr möchtet.

Hören könnt ihr den Podcast hier direkt auf PlayCentral.de und auf Soundcloud. Außerdem gibt es diesen auditiven Ohrenschmaus via Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud und sogar auf Spotify.

Gebt einfach Doublepump in der Suche der App eures Vertrauens ein und hört euch die aktuelle Episode oder eine ältere Folge an.

