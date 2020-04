One Piece bewegt sich mit großen Schritten auf das Finale zu, zumindest im Manga zu der weltweit beliebten Piratengeschichte von Eiichiro Oda. Wie wir vor zwei Wochen, als das letzte Kapitel erschienen ist, berichtet haben, greift die Allianz aus Strohhutpiraten, Heart-Piraten und der Kid-Piratenbande nun ganz offen Kaidos Residenz an: Onigashima. Hier hält der Kaiser gerade seine Feierlichkeiten zusammen mit Big Mom und Shogun Orochi ab, während quasi die komplette Besatzung von Kaido ihre Aufwartung macht. Dazu gehören auch Kaidos Sohn, von dem wir noch gar nichts wissen, und seine Elite-Einheit die Flying Six.

One Piece: Netflix-Start steht fest, Termin bekannt

One Piece – Kapitel 978

In Kapitel 978 des Manga zu One Piece haben es die Widerstandskämpfer rund um Kinemon geschafft, den Haupteingang zur Insel zu überwinden und machen sich nun geteilt ans Werk, Kaidos Festung zu stürmen. Während der Anführer der Neun Männer mit den roten Schwertscheiden zusammen mit der Allianz vorrückt, reisen die restlichen Akazaya in Laws U-Boot weiter und versuchen den Plan des Kapitän der Heart-Piratenbande umzusetzen. Um seine Entschlossenheit zu zeigen, lässt Kinemon sogar die entbehrlichen Schiffe sinken, da die Allianz diese seiner Meinung nach nicht mehr brauchen wird.

Zusätzlich nutzt er seine geheime Technik Kins Großer Laden, um allen Verbündeten die Kleidung des Feinds zu verpassen. Ob dies wirklich eine gute Idee ist, steht in den Sternen, schließlich ist es durchaus möglich, dass unvorsichtige Kämpfer wie Ruffy und Kid im späteren Verlauf nicht darauf achten können oder wollen, wer zu den Rebellen von Wa No Kuni gehört und wer zu Kaidos Leuten. Bis jetzt freuen sich jedoch alle Beteiligten über den Kostümwechsel, auch wenn Kinemon sie warnt, dass die Verkleidung verschwindet, sobald diese abgelegt oder beschädigt wird.

Sailor Moon: Die ersten drei Staffeln stehen bald gratis auf Youtube zur Verfügung

Die Flying Six enthüllt: das ist Kaidos Elite

Viel spannender dürfte jedoch sein, was in den Eingeweiden von Onigashima passiert, wo Kaido die alljährliche Goldene Kagura abhält. Auf der Party können wir nicht nur Scratchmen Apoo und Queen ausmachen, sondern tatsächlich beinahe die komplette Crew von Kaido und die Gefolgsleute von Orochi. Big Moms Bande hält sich anscheinend bedeckt, doch dafür dürfen wir einen ersten Blick auf die Flying Six werfen, beziehungsweise auf die Tobi Roppō, wie die Elite-Einheit im Original heißt. Diese sind von Queen, der während der Feier wieder einmal zum Entertainer mutiert, nicht sonderlich angetan.

Einer von ihnen ist, wie viele Fans bereits im Vorfeld richtig erraten haben, der ehemalige Marine-Offizier X Drake, von dem wir bereits wissen, dass er ein Undercoveragent der Marine ist und in Wirklichkeit zu der ultra geheimen Organisation Schwert gehört. Drake fragt vor seinen fünf Kameraden offen, ob man die Nervensäge Queen nicht heimlich töten könne, woraufhin die restlichen Flying Six gar nicht mal abgeneigt reagieren. Auf die Frage, ob Drake die Nachfolge antreten würde, antwortet dieser, dass er an dem Posten kein Interesse hätte.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Von der restlichen Einheit der Tobi Roppō kennen wir bisher lediglich Page One, einem der Headliner der 100-Bestien-Piratenbande. Dieser verfügt über eine antike Zoan-Frucht, die es ihm erlaubt sich in einen Supinosaurus zu verwandeln. Die anderen fünf Mitglieder bestehen aus einer Frau namens Ulti, einem maskierten Raucher, der auf den Namen Who´s Who hört, Black Maria, bei der es sich möglicherweise um eine Halbriesin handelt, und einem uniformierten Mann namens Sasaki, bei dem es sich um einen Fischmenschen handeln könnte.

Mehr ist über die spezielle Einheit unter Kaidos Kommando ist bis jetzt noch nicht bekannt, außer, dass Ulti anscheinend ein ziemlich lockeres Mundwerk hat. Zum großen Entsetzen der restlichen Mitglieder der Flying Six fragt sie nämlich laut nach, ob Kaidos jüngste Entscheidung darauf basiert, dass er dumm ist sei. Es darf wohl gehofft werden, dass sie ihre Worte vor Kaido selbst etwas vorsichtiger wählt.