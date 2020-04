„Sailor Moon“ gehört noch immer zu den beliebtesten Animeserien aller Zeiten, es liegt also nahe, dass viele Fans den Wunsch äußern, die Geschichte über die Sailor-Krigerinnen noch einmal anschauen zu können. Wie manch ein Freund von klassischen Anime jedoch weiß, ist es manchmal gar nicht so einfach, an die alten Folgen solcher Serien heranzukommen, beziehungsweise eine Seite zu finden, auf der diese legal gestreamt werden können. Anhänger der originalen Serie haben jetzt jedoch gut lachen, denn die ersten drei Staffeln sollen bald auf Youtube verfügbar sein und zwar völlig kostenlos.

One Punch Man: Sony arbeitet an Live-Action-Kinofilm zum Anime

Sailor Moon gratis auf Youtube

„Pretty Guardian Sailor Moon“, wie die Animeserie von Naoko Takeuchi aus dem japanischen Original übersetzt heißt, lief von 1992 bis 1997 und umfasst 200 Episoden in fünf Staffeln, zu denen sich über die Jahre einige Kinofilme, eine Vorgeschichte und eine Neuauflage gesellt haben. Wer nun noch einmal erleben möchte, wie einige Schulmädchen mit Hilfe ihrer magischen Kräfte die Erde vor dem Königreich des Dunkeln beschützen, darf sich freuen, denn die Streamingplattform Crunchyroll kündigte gerade offiziell an, dass man die ersten drei Staffeln von Sailor Moon kostenlos auf Youtube zur Verfügung stellen werde.

Grund dafür ist der neue Film im SailorMoon-Universum, Pretty Guardian Sailor Moon the Movie, der am 11. September 2020 in Japan in die Kinos kommen soll und im Grunde die Ereignisse der klassischen vierten Staffel nacherzählt. Also genau die Zeit, in welcher das mysteriöse Mädchen Chibiusa aus der Zukunft zu den magischen Freundinnen stößt und deren Leben gehörig auf den Kopf stellt.

In diesem Sinne werden auf dem offiziellen Youtube-Kanal zu Sailor Moon vom 24. April 2020 bis zum 23. Juli 2020 nach und nach Folgen der ersten drei Staffeln veröffentlicht, um es Fans zu ermöglichen, die Handlung bis zu diesem Moment noch einmal erleben zu können. Bisher hat sich Crunchyroll noch nicht dazu geäußert, in welcher Sprache die Folgen zu Sailor Moon dort hochgeladen werden, Insider gehen jedoch davon aus, dass es sich um die japanische Originalfassung mit optionalen englischen Untertiteln handeln wird.

One Piece: Netflix-Start steht fest, Termin bekannt

Veröffentlichungsplan für Sailor Moon auf Youtube

Solltet ihr daran interessiert sein, die klassische Magical-Girl-Geschichte über Bunny Tsukino (im Original: Usagi Tsukino), ihre sprechende Katze Luna und den Sailor-Krigerinnen noch einmal zu schauen, solltet ihr euch ab heute immer mal wieder etwas Zeit nehmen. Die ersten drei Staffeln, „Sailor Moon“, „Sailor Moon R“ und Sailor Moon S“, umfassen insgesamt 127 Folgen, die innerhalb von drei Monaten in Zehnerschritten auf Youtube veröffentlicht werden und dort von euch kostenlos angesehen werden können. Nachfolgend findet ihr den aktuellen Veröffentlichungsplan von Crunchyroll.

©Tōei Animation