No Man’s Sky befindet sich ganz offiziell auch noch einmal für Sonys Virtual Reality-Headset PS VR2 in der Entwicklung. Das wurde im Rahmen der gestrigen State of Play-Veranstaltung bekannt gegeben. Für die erste VR-Version der PS4, PlayStation VR, wurde bereits einiges an „No Man’s Sky“ verändert und das dürfte bei PS VR2 erneut der Fall sein.

No Man’s Sky wird nochmal neu für PS VR2 veröffentlicht

Darum geht’s: Gestern Abend hat Sony eine State of Play-Show abgehalten, die sich vor allem um Third Party-Spiele für PS4 und PS5, aber auch sehr viel um das kommende Virtual Reality-Headset PS VR2 für die PS5 und die zugehörigen Spiele gedreht hat. Eines davon: „No Man’s Sky“.

Richtig gelesen! „No Man’s Sky“ befindet sich offiziell auch noch einmal für die PS VR2 in Entwicklung. Das Weltraum-Epos gibt es zwar schon für PS VR und andere Virtual Reality-Headsets am PC, aber in Zukunft kommt noch einmal eine neue, eigene PS VR2-Version hinzu.

Falls euch das jetzt stutzig macht, lasst euch von einem Beitrag im offiziellen PlayStation Blog erklären, wie viel Arbeit bereits in der normalen ersten VR-Version von „No Man’s Sky“ für die PS VR auf der PS4 beziehungsweise PS4 Pro gesteckt hat. Da wurden nicht nur Cockpits und Steuerungssysteme überarbeitet, nein der Titel wurde für das erste PlayStation VR-Headset offenbar „von Grund auf neu“ aufgebaut.

Auch für PS VR2 wird jetzt nun wohl ein ähnlicher Aufwand betrieben. Was genau sich alles ändert, wird noch nicht verraten, aber das Ziel steht bereits fest. Sowohl das Gefühl der Immersion als auch die Glaubwürdigkeit sollen weiter gesteigert werden. Um das zu erreichen, verlassen sich Hello Games und Sony auf die Leistungsfähigkeit der PS5, die neue PS VR2-Hardware und natürlich die neuen Sense-Controller.

Wann kommt der Spaß? Das wissen wir leider noch nicht. Einen genauen Launch-Termin haben die Verantwortlichen bisher nicht verraten. Auch der Releasetermin des PS VR2-Headsets wurde bislang nicht bekannt gegeben. Aber in den kommenden Monaten sollen dann weitere Details über „No Man’s Sky“ für PS VR2 an die Öffentlichkeit gelangen.