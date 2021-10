Nintendo Switch-Spiele am Automaten: Wo gibts denn sowas?

Zugegeben, heutzutage ist es recht einfach, an die neusten Spieleperlen für die Nintendo Switch zu gelangen. Im Internet gibt es unzählige Onlineshops wie Amazon, MediaMarkt oder Otto. Und auch im Einzelhandel um die Ecke gibt es hier und da Anlaufpunkte. Wer sich auf der Suche nach dem neusten Mario-Ableger befindet, wird ziemlich schnell fündig und das ist auch gut so.

Und dennoch kann es den Japanern nicht schnell genug gehen, die die Games sogar in sogenannten Vending-Machines anbieten, also in Verkaufsautomaten auf der Straße.

Wo wir uns am Bahnhof eine Cola oder einen kleinen Snack ziehen, um auf der Reise im Zug vortrefflich speisen zu können, gibt es in Japan und China Videospiele in den Verkaufsautomaten.

Und wie das aussieht, zeigt uns Redditor ThePostmanpat in diesem Schaubild:

Nintendo Switch: Spiele im Verkaufsautomat, wer braucht sowas?

Ein seltsames Antlitz, wenn man solch einen Nintendo Switch-Automaten noch nie gesehen hat. Und dennoch leuchtet die Grundidee ein. Wenn man eine schmackhafte Cola in solch einem Automaten verhökern kann, warum dann nicht auch ein kleines Spielchen für die Reise?

Insbesondere bei der Nintendo Switch macht das doch doppelt Sinn, da es sich immerhin um eine Hybridkonsole mit Handheld-Modus handelt. Stellt euch also mal vor, ihr wollt gerade in den Zug steigen und habt eine 3-stündige Fahrt vor euch – zum Beispiel von Bremen nach Köln, eine sehr beliebte Reiseroute – und dann zieht ihr euch vorher noch Super Mario 3D Wörld + Bowsers Fury, um euch die lange Reise ein wenig zu verschönern. Hätte das nicht was? Gleiches gilt natürlich für Flugreisen, denn diese Automaten sollen in Japan häufig an Flughäfen stehen.

Wer kauft so Videospiele? Wer das wirklich braucht und so ein Spiel kaufen würde, muss jeder für sich beantworten. Ich könnte mir allerdings nichts Schöneres vorstellen. Zumal das auch den Vorteil mitbrächte, dass wir uns den jeweiligen Download unterwegs sparen. Wir könnten die Cartridge einfach einlegen und loszocken. Es wäre also nicht völlig sinnbefreit.

Wenn ihr mich fragt, darf Nintendo gerne damit anfangen diese Automaten überall an sämtlichen Hotspots in Deutschland aufzustellen. Einen potenziellen Kunden hätten sie jedenfalls schon mal.

Aber was haltet ihr von der Idee? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie ihr diese Automaten findet und diskutiert mit uns, ob ihr so wirklich ein Spiel kaufen würdet.