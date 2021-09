Netflix: Welche Filme und Serien verschwinden im September 2021 aus dem Programm?

Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im Juni aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im September 2021 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

September 2021: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im September 2021 entfernt Netflix Inhalte wie „Stirb langsam“, und „Captain Philips“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im September 2021 verfügbar:

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty – 1. September

– 1. September Die nackte Wahrheit – 1. September

– 1. September Curse of Chucky – 1. September

– 1. September Haus der 1000 Leichen – 1. September

– 1. September L.A. Story – 1. September

– 1. September Captain Phillips – 1. September

– 1. September The Arrival – Die Ankunft – 1. September

– 1. September Durch die Wand – 1. September

– 1. September Kicking and Screaming – 1. September

– 1. September Alexander McQueen – Der Film – 10. September

– 10. September Der echte Pate – 10. September

– 10. September Men in Black: International – 10. September

– 10. September Genauso anders wie ich – 11. September

– 11. September Pokémon Meisterdetektiv Pikachu – 11. September

– 11. September Wild Rose – 11. September

– 11. September King of Boys – 12. September

– 12. September Merry Men: The Real Yoruba Demons – 12. September

– 12. September The Wedding Party 2: Destination Dubai – 12. September

– 12. September Battle of the Sexes – Gegen jede Regel – 14. September

– 14. September Cabins in the Wild with Dick Strawbridge – 14. September

– 14. September Chief Daddy – 14. September

– 14. September Die Geschichte der Freimaurerei – 14. September

– 14. September Drei Ehefrauen und ein Ehemann – 14. September

– 14. September Exodus: Götter und Könige – 14. September

– 14. September Haus ohne Hypothek – mit Sarah Beeny – 14. September

– 14. September Herr Lehmann – 14. September

– 14. September House at the End of the Street – 14. September

– 14. September Jackass: The Movie – 14. September

– 14. September Kill la Kill – 14. September

– 14. September Matilda – 14. September

– 14. September Mord im Orient Express – 14. September

– 14. September Patti Cake$ – Queen of Rap – 14. September

– 14. September Russell Peters vs. the World – 14. September

– 14. September Russell Peters: Notorious – 14. September

– 14. September Snowpiercer – 14. September

– 14. September Super Size Me – 14. September

– 14. September Trixie Mattel: Moving Parts – 14. September

– 14. September True Grit – 14. September

– 14. September Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives – 16. September

– 16. September Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre – 16. September

– 16. September Brightburn: Son Of Darkness – 17. September

– 17. September Daddy’s Home 2 – Mehr Väter, mehr Probleme! – 18. September

– 18. September Fullmetal Alchemist: Brotherhood – 19. September

– 19. September Promachos – Die Vorkämpfer – 19. September

– 19. September The Irregular at Magic High School – 19. September

– 19. September The Treasure – 19. September

– 19. September I, Tonya – 21. September

– 21. September Hotel Artemis – 25. September

– 25. September Land Girls – 29. September

– 29. September Rings – 29. September

– 29. September Scorpion – 29. September

– 29. September 28 Days Later – 30. September

– 30. September 28 Weeks Later – 30. September

– 30. September Anrufer unbekannt – 30. September

– 30. September Aquí No Ha Pasado Nada – 30. September

– 30. September Bad Guys – 30. September

– 30. September Beyblade Burst – 30. September

– 30. September Borat: Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen – 30. September

– 30. September Cheese in the Trap – 30. September

– 30. September Chicago Typewriter – 30. September

– 30. September Collateral – 30. September

– 30. September Der Gigant aus dem All – 30. September

– 30. September Der Unglaubliche Hulk – 30. September

– 30. September Diana – 30. September

– 30. September Die Entdeckung der Unendlichkeit – 30. September

– 30. September Die kleine Hexe – 30. September

– 30. September Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen – 30. September

– 30. September Duplicity – Gemeinsame Geheimsache – 30. September

– 30. September Einfach zu haben – 30. September

– 30. September Franca: Chaos and Creation – 30. September

– 30. September Generation Iron 2 – 30. September

– 30. September Get the Gringo – 30. September

– 30. September Hanni & Nanni 3 – 30. September

– 30. September Harud – 30. September

– 30. September Hitting the Apex – Der Kampf um die Spitze – 30. September

– 30. September Hunter x Hunter – 30. September

– 30. September I, Robot – 30. September

– 30. September It’s Okay, That’s Love – 30. September

– 30. September Jackass 3D – 30. September

– 30. September Let’s be Cops – Die Party Bullen – 30. September

– 30. September Let’s Eat 2 – 30. September

– 30. September Let’s Eat – 30. September

– 30. September Little Singham: Kaal Ki Tabaahi – 30. September

– 30. September Mi Gran Noche – 30. September

– 30. September Murder Maps – 30. September

– 30. September Nicht noch ein Teenie-Film! – 30. September

– 30. September No Game No Life – 30. September

– 30. September Noragami – 30. September

– 30. September Oh My Ghost – 30. September

– 30. September Reply 1988 – 30. September

– 30. September Reply 1994 – 30. September

– 30. September Reply 1997 – 30. September

– 30. September Ride Along – 30. September

– 30. September Sinister 2 – 30. September

– 30. September Spider-Man: Far from Home – 30. September

– 30. September Splash und Bubbles – 30. September

– 30. September Stirb langsam – 30. September

– 30. September Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben – 30. September

– 30. September Stirb langsam – Jetzt erst recht – 30. September

– 30. September Stirb langsam 2 – 30. September

– 30. September Stirb langsam 4.0 – 30. September

– 30. September The Day After Tomorrow – 30. September

– 30. September The Fighters – 30. September

– 30. September The Fort – 30. September

– 30. September The Liar and His Lover – 30. September

– 30. September Tunnel – 30. September

– 30. September Umrika – 30. September

– 30. September Unbroken – 30. September

– 30. September Unchained: The Untold Story of Freestyle Motocross – 30. September

– 30. September Underworld: Aufstand der Lykaner – 30. September

– 30. September V8 – Du willst der Beste sein – 30. September

– 30. September Verónica – 30. September

– 30. September Wild Card – 30. September

– 30. September Willkommen, Herr Präsident! – 30. September

– 30. September You’re Next – 30. September

Hinweis: Diese Liste wird von uns im Laufe des Monats regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.